Бывший капитан сборной России умер в 52 года. Трагическая смерть Вадима Хамутцких

Знаменитый волейболист и тренер молодежной команды «Белогорья» скончался из-за проблем с сердцем.

Последний день старого года был омрачен трагическим событием для всего нашего спорта — скончался легендарный волейболист, призер Олимпиады, чемпионата мира и чемпионатов Европы, бывший капитан сборной России и просто любимец болельщиков Вадим Хамутцких. Согласно неофициальным данным, причиной смерти 52-летнего главного тренера молодежной команды «Белогорье-2» стали проблемы с сердцем. В официальных сообщениях клуба и Всероссийской федерации волейбола диагноз скончавшегося не указывается. У Хамутцких остались жена и две дочери.

«Хамутцких был очень большим человеком для российского волейбола, — отметил в разговоре с «СЭ» экс-президент «Белогорья» Геннадий Шипулин. — Это была очень сильная личность. Замечательный человек и игрок. Он себя не щадил, играл без компромиссов, до конца. Хамутцких всегда выкладывался по полной. Мы скорбим, грустим, плачем. Это очень большая утрата. У меня самые яркие впечатления от этого человека. Добряк, хороший человек. Таких людей рождается очень мало в нашей стране. Думаю, руководитель «Белогорья» скажет, что мы будем проводить минуту молчания на ближайшем домашнем матче. По Хамутцких скорбит не только наша область, но и вся страна».

Невосполнимая утрата

«Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Покойся с миром, Борода!» — говорится в сообщении волейбольного клуба «Белогорье» в Instagram.

Борода — это прозвище, который Хамутцких получил во время своей игровой карьеры. На протяжении более чем десяти лет Вадим был душой национальной команды. Его вечная небритость и имя на игровой майке вместо фамилии точно стали частью истории нашего волейбола в нулевых и начале десятых. Гениальный связующий выступал до 45 лет, заслужив непререкаемый авторитет среди коллег. К сожалению, Хамутцких не удалось завоевать главных трофеев на Олимпиаде и чемпионате мира, но он все равно собрал впечатляющую коллекцию наград — был семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Со сборной он выигрывал Кубок мира и Мировую лигу.

«Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола, — говорится в сообщении на сайте ВФВ. — Мы выражаем соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Церемония прощания с Вадимом Хамутцких состоится 4 января во дворце спорта «Космос» (Белгород, ул. Королева, 5) в 11.00».

Заразился волейболом

Хамутцких родился в Челябинской области. Он рано начал подавать большие надежды и был отдан своими родителями сначала в местную спортивную школу, а затем — в Свердловский интернат олимпийского резерва, откуда попал в юношескую сборную страны. «Мой первый тренер — Анатолий Алексеевич Порошин. Он был в хороших отношениях с моей мамой. Она работала директором школы, а он — тренером. В Советском Союзе приходили в класс, смотрели: «Так, высокий, давай попробуем». Так он набрал команду, и я заразился волейболом», — рассказывал Вадим.

Первым профессиональным клубом Вадима стал челябинский «Торпедо», но затем его карьеру прервала служба в армии, которую Хамутцких проходил на общих основаниях. После демобилизации он вполне мог остаться вне большого спорта и возобновил карьеру профессионального волейболиста по чистой случайности. На топ-уровень Вадим сумел выйти благодаря «Белогорью». В национальную сборную он попал через три года после начала выступлений за белгородский клуб. В общей сложности Хамутцких провел за свою любимую команду 13 лет и остался в Белгороде и после завершения очень длинной и очень успешной карьеры игрока.

С национальной командой Вадим прошел четыре Олимпиады, и хоть возраст не позволил ему оказаться в рядах золотой сборной образца 2012 года, Хамутцких, несомненно, приложил много сил для того, чтобы тот успех стал возможен, а у нас выросло поколение чемпионов. На домашнем чемпионате Европы в 2007 году Вадим был признан лучшим связующим, хотя на тот момент ему стукнуло уже 38 лет. За сборную России ее бывший капитан в общей сложности отыграл 237 матчей, набрав 421 очко.

Казалось, что Хамутцких ждет блестящее будущее в качестве тренера, но эта часть волейбольной карьеры складывалась не столь однозначно, как игровая. Сначала Вадим вместе с «Газпром-Югрой» из Сургута как играющий тренер дошел до полуфинала Кубка России. Но затем принял решение вернуться в Белгород, где за семь лет так и не сумел пробиться на первые роли. В последнее время Хамутцких работал главным тренером «Белогорья-2», выступающего в Молодежной лиге, и активно комментировал волейбольные события для СМИ, в том числе для «СЭ». Всего два года назад он принял множество поздравлений с 50-летним юбилеем. Увы, проблемы со здоровьем забрали у нас этого легендарного человека слишком рано.

— Не получилось только одно — заработать золотую олимпийскую медаль, — подводил итоги Вадим в одном из юбилейных интервью. — Обидно, но ничего с этим не поделаешь. Не люблю копаться в прошлом. Главное, что я доволен своей жизнью. У меня крепкая семья, отличные родители и друзья, хороший коллектив в клубе. Мне не на что жаловаться. И сам по себе я такой человек, что не люблю жаловаться на жизнь. Надо жить тем, что есть на данный момент.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Вадима Хамутцких.