Это был вихрь на площадке!

Кубок России. Мужчины. Финал

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:23)

Прошлый сезон прошел под знаком «Динамо». Команда Константина Брянского выиграла Кубок России, чемпионат, Кубок ЕКВ, а этой осенью был завоеван и Суперкубок. Порой казалось, что остановить этот коллектив просто невозможно. Но сегодня Казань убедительно доказала: это не так. Дмитрий Волков с партнерами пригвоздили москвичей к паркету. «Зенит» продемонстрировал феноменальный, а местами даже космический волейбол. Этот уик-энд в Петербурге они провели на мощнейшем эмоциональном подъеме и заслуженно уходят на Новый год в статусе лучшей команды России.

В финале, как и днем ранее в полуфинале, казанцы были бесподобны. Запредельная мотивация вкупе с индивидуальным топ-уровнем каждого из игроков привели к настоящему спектаклю. Как отрабатывали в защите Кристенсон и Михайлов, в чьи прямые обязанности это не входит! Как по-хорошему зверел Дмитрий Волков! Как горели глаза у опытнейшего Александра Волкова — как у юниора Федорова!

Первые два сета закончились разгромами — 25:18 и 25:19. «Зенит» реально доминировал. Так обыгрывать «Динамо» — когда такое было? В третьем сете москвичи встрепенулись, после эйса Соколова повели 5:2. Но Казань тут же ответила дуплетом, а вскоре случилось худшее событие матча. Да и всего этого Кубка России. Неудачно приземлился и получил травму один из ключевых игроков Брянского Илья Власов. Будем надеяться, все обойдется, хотя выглядело падение жутко.

«Зенит» же вернул себе инициативу, и довел партию до спокойной победы. Да, счет на тоненького, но у Казани в концовке было сразу три матчбола и едва ли у кого-то были сомнения в исходе.

Хрен вы меня спишете

Вербов второй раз в своей тренерской карьере берет Кубок России. Предыдущий, в 2020-м, он также выиграл с «Зенитом». И заслуга Алексея в нынешней виктории велика. Понятно, что состав у Казани потрясающий, но сколько раз мы убеждались, что это само по себе вообще ничего не гарантирует. Выстроить работу со звездами — отнюдь не так просто, как может казаться. А уж создать из них единый коллектив — особое искусство.

Тем более, игроки в «Зените» очень разные. Вот как можно сравнить 19-летнего либеро Федорова и олимпийского чемпиона Александра Волкова, которому в феврале исполнится 37? Одному нужно зарабатывать себе имя, другому — доказывать, что он по-прежнему в полном порядке. «Хрен вы меня спишете», — процитировал Вербов опытного блокирующего. И в финале Александр сказал нам это своей игрой.

— Для меня это первая победа на клубном уровне, — во всю улыбался Дмитрий Волков. Пожалуй, самый яркий игрок этого Кубка России. — И вот — наконец-то! Было огромное желание сделать это. С «Факелом» мы бывали в тройке, но всегда хочется побед. И теперь буду пытаться реализовать это во всех турнирах

Наша связь с Кристенсоном? Скажу честно, одна из причин перехода в Казань — мне хотелось поиграть с топовым иностранным связующим. Как у нас получается — оценивать вам. Но Майка очень крут и как мне кажется, с ним играем новыми красками. Я кайфую от каждого розыгрыша.

Еще один наш аргумент: Алексей Вербов выстроил процесс так, что на каждую тренировку прихожу с огромным желанием. Он с одной стороны демократичный, но вместе с тем достаточно требовательный. Потому что с русскими игроками нужно строить все не только на доверии, иногда следует надавить. Он это делает. Результат вы видите. Хотя нам предстоит много работать. Мы выполнили далеко еще не все цели в этом сезоне.

Михайлов протестует против MVP и респектует 19-летнему либеро

— Этот «Зенит» сильно отличается от того, в котором зажигали Леон и Андерссон? — вопрос Максиму Михайлову.

— Очень! Тогда было два-три исполнителя, которые решали. Сейчас же у нас настоящая команда. И даже те люди, которые играют мало, проделывают огромную работу как на тренировках, так и во время матчей. Выходит кто-то на замену — остальные поддерживают, говорят хорошие слова. Причем искренне, это всегда чувствуется. Все живут победами. У нас дни пролетают как часы. Живем как единая семья. Атмосфера — классная. Шутки постоянно.

— Майка Кристенсон. Насколько вам с ним интересно?

— Мне было любопытно сыграть с кем-то из нового поколения топ-связок. Потому что, когда играешь против них, кажется, что они творят что-то невероятное. Теперь могу сказать: это действительно так. При этом главное, повторюсь, команда — у нас абсолютно любой может потащить. Включая тех, кто выходит со скамейки. Это основной фактор.

— Вы признаны MVP Кубка.

— А я себя им не считаю. Дмитрий Волков заслужил больше. Вообще отменил индивидуальные призы. Это субъективно и не всегда справедливо. MVP — это вся наша команда.

— И последнее. 19-летний либеро Федоров. Насколько вам спокойно, когда он на площадке?

— Илюха, несмотря на внешнюю скромность, очень уверенный в себе человек. Такой характер — основа для либеро. Он вселяет спокойствие как в защите и на приеме. Мы его поддерживаем. Сам он всегда прислушивается. А его талант — очевиден. Ему нужно продолжать в том же духе, и мы получим своего Женю Гребенникова. Не просто так ему поют дифирамбы.