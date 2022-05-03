Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов рассуждает об отстранении российского спорта от международной арены, «Спартаке» и жизни в чужой стране.

Один из самых разговорчивых российских волейболистов Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как культура отмены отразится на нашем спорте, как изменилась его жизнь с переездом в Катар, почему конфликтует с поляками, поделился мнением о проблеме с судейством в РПЛ и прокомментировал успехи «Спартака» во второй половине чемпионата.

Зачем нужны сборы? Обсудить жизнь и разъехаться?

— Ты живешь в Катаре около года. По твоим ощущениям, готовы ли там принять чемпионат мира по футболу?

— Я видел все стадионы. Инфраструктура готова пока на 70 процентов. Не готово много дорог, везде одна большая стройка. Если вспомнить Москву в 2018 году — то же самое творится и в Катаре. Тут небольшой городок, а построили столько стадионов, отелей, реконструируют дороги. Сейчас работа идет без остановки, потому что нет жары. Летом невозможно работать. Температура может быть плюс 55. Как работать в таких условиях?

— Людям в Катаре нужен чемпионат мира? Есть у них интерес?

— Думаю, да. Люди ходят на футбол, смотрят. Для города и страны это будет праздник. Не надо забывать, что вся инфраструктура останется. Если они могут позволить себе провести ЧМ, значит, это им нужно.

— Наша сборная не поедет на ЧМ-2022. Как отреагировал на новость о том, что нас отстранили?

— Да никак. Нас начали отстранять от всех международных турниров. Понятно было, что и тут не пройдут мимо. Но я все равно посмотрю чемпионат мира.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Что будет с нашей сборной из-за отстранения с международной арены?

— Ничего с ней не будет.

— Недавно наши сборные проводили сборы, которые закончились двусторонним матчем. Видишь в этом смысл?

— Для чего это делается? Мне бы хотелось понять. Обсудить жизнь и разъехаться? Может, надо присмотреться к варианту с переходом в азиатскую лигу, что делать. Мне кажется, пока нет смысла проводить сборы, тратить деньги. Играйте внутренний чемпионат, и все.

— Как культура отмены повлияет на наш спорт?

— Негативно. У нас нет практики на международной арене, а это огромный минус. Но сейчас надо развиваться внутри своей страны.

— Чемпионат мира по волейболу, который должен был состояться в России, отменили. Вернут ли нам деньги за его проведение?

— У нас осталась хорошая инфраструктура. Теперь у нас есть новые волейбольные дворцы, которых в России катастрофически не хватало. А как нам вернут деньги, которые мы вложили? Будем по кирпичику вынимать и сдавать обратно?

— Ты сам играешь за рубежом. Пришлось ли столкнуться с русофобией?

— Нет, я играю в Азии. В Катаре все за Россию и русских любят. Нигде даже косого взгляда за это время на себе не поймал.

Пожалел, что так много времени отдал российскому чемпионату

— Ко всему ли тебе удалось привыкнуть в Катаре после переезда?

— Да, ко всему привык. Было поначалу какое-то опасение. Все-таки чужая страна, другой менталитет, религия и свои законы. Но я быстро влился. Чувствую себя здесь своим. Мне комфортно тут тренироваться. Нареканий никаких. Хотелось бы тут жить постоянно? Я и так остаюсь здесь на второй год. Снега уже два года не видел! Только летом возвращаюсь в Россию, а с наступлением холодов лечу обратно в Катар. Особой тяги к дому я не испытываю.

— Сильно изменилась жизнь с переездом?

— Стала более спокойной, я никуда не тороплюсь. Арабский менталитет сильно отличается от русского — нет никакой спешки. Люди даже на тренировку могут опоздать. Нет такого, чтобы в шесть утра вставать. Ты тут никому ничего не должен. Жизнь у меня стала более спокойной. Постоянно светит солнце, люди улыбаются, меньше негатива.

— Видела у тебя в соцсетях, что даже на местном языке уже разговариваешь.

— Да. Арабский язык не такой сложный, как кажется. Я уже много чего знаю, могу пошутить. Нужные арабские фразы заучил назубок (смеется).

— А на каком языке происходит общение в команде?

— На английском. Языкового барьера нет. У меня в команде два кубинца, я русский, тренер — аргентинец, ассистент — испанец. Между собой могут говорить некоторые на родном языке, перекинуться словами, но если коллективный разговор, то в основном на английском.

— Сложно было наладить взаимоотношения с командой?

— Нет, я коммуникабельный человек. Со мной легко общаться. Я люблю дружить, со мной любят дружить. Для меня никаких проблем не составило наладить коммуникацию не только в своей команде, но и во всем чемпионате. В каждой команде у меня есть знакомые, с которыми можно встретиться, попить кофе.

Алексей Спиридонов. Костадин Андонов

— Как пришло осознание, что хочешь попробовать поиграть за границей?

— Я много выступал в России, а когда приехал сюда, немного пожалел, что так много времени отдал российскому чемпионату. Я понял, что можно играть в более тепличных условиях. У нас в стране очень много строгих тренеров, а тут все совершенно по-другому. Отношение руководства к игроку существенно отличается. Все игры проходят в одном зале, не надо никуда ездить. Меня забирает водитель, и через пять минут я в зале. Даже вещи не надо с собой возить. Тебе все привозят. Не переживаешь, что что-то забудешь на тренировку. Твоя задача — только выполнить свою работу, и все.

— Какое видишь самое главное отличие российской лиги от катарской?

— Российская лига — одна из самых тяжелых в мире. Наша страна необъятная, клубы разбросаны по всем городам. Постоянные перелеты по пять часов, смены часового пояса, холод. Здесь этого нет. Больше свободного времени, которое можно потратить на себя. Например, пойти на набережную, купить кофе и смотреть, как бушуют волны. Полный релакс! Также нагрузки колоссально отличаются. В Катаре все намного проще. Тренировки не такие напряженные, почти не бывают утром. В России точно три утренние тренировки есть в неделю.

— У тебя контракт с «Аль-Ахли» был рассчитан на год. Уже говорили о продлении?

— Да, недавно переподписали контракт. Буду играть за клуб уже третий год.

— Есть вещи, которые Алексей Спиридонов не любит, — поляки и «Зенит».

— Если говорить о «Зените», то это касается только питерского клуба. Я сам отыграл в казанском. Разница между двумя клубами есть.

— То есть если бы предложили сыграть за питерский «Зенит» — отказался бы?

— У меня было предложение оттуда, но, когда руководство узнало, что я болельщик «Спартака», это предложение сразу же ушло.

На ЧМ-2014 польские болельщики начали освистывать наш гимн

— В социальных сетях много постов, посвященных полякам. Как давно продолжается конфликт с ними?

— Все началось на ЧМ-2014, когда польские фанаты освистывали Россию. С нашей сборной ходила группа охранников-автоматчиков. Всегда было сопровождение с оружием и в форме. Выйти из отеля одному тоже не получалось —рядом с тобой всегда кто-то был. На этом турнире польские болельщики начали освистывать наш гимн. С этого момента я про них все понял. Понятно, что спорт вне политики, но получается так, что именно в спорте все и проявляется.

— После победы Франции над Польшей в плей-офф на Олимпиаде в Токио ты выложил пост, где поблагодарил французов за эту победу. Полякам это не понравилось. Было страшно, что за их угрозами последуют действия?

— У меня там нормальное количество комментариев было. Больше трех тысяч. Но кроме одного обзывательства у них ничего нет в голове.

— Но ты же играл в одной команде с представителями Польши. Например, с Вильфредо Леоном.

— Ну да, но какой он поляк? Когда я играл в «Факеле», жил в одной комнате с поляком. Отличный парень! Есть же нормальные ребята. Понятно, что в семье не без урода. В России тоже есть разные люди.

— Может, просто не обращать внимания на выходки?

— Ну как не обращать внимания? Почему я не могу себе позволить постебать их лишний раз? Когда Россия проиграла Польше на ЧЕ, мне столько комментариев пришло. У меня «личка» не открывалась. Там была тысяча сообщений от поляков.

Алексей Спиридонов. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

— Что должно случиться, чтобы Спиридонов помирился с поляками?

— Да я особо с ними и не ругался. Я просто их стебу. Еще раз повторю, что это касается не всей нации. У меня есть и друзья поляки. У меня даже как-то их журналист брал интервью, а я и не отказал.

— В твоей карьере были и красные карточки, и федерация волейбола Польши подавала на тебя жалобу. Твои эмоции на площадке поутихли с возрастом?

— Ну, потихонечку утихают, но без красных карточек в чемпионате Катара не остаюсь. У меня уже большая коллекция этих карт собралась за полтора года. За что была последняя? Сцепился с поляком-пасующим три игры назад. Он играет в другом клубе.

— Пару лет назад говорили, что благодаря перформансам на площадке ты привлекаешь огромное количество людей к волейболу. Согласен?

— Конечно! На мой взгляд, волейбол в России не развивается в плане медийности. Поэтому такие игроки, как я или другие заводящие, должны привлекать внимание. Даже небольшими скандалами. Черный пиар — тоже пиар.

— Ты любишь скандалы?

— Не особо. Просто так получается.

— Было когда-нибудь чувство, что ты перегнул палку?

— Бывает, конечно. Осознание приходит с возрастом, если честно. Можно сказать, что эмоции у меня сейчас идут на спад. Мы же не молодеем. Уже есть определенный опыт. Что творилось десять лет назад, уже не повторится.

Не понимаю футболистов, которые говорят, что могли бы выиграть, находясь в трех очках от зоны вылета

— Ни для кого ни секрет, что ты являешься болельщиком «Спартака». Паоло Ваноли почти после каждого матча говорит, что «Спартаку» не хватает психологии победителя. Так ли это?

— Чтобы была психология победителя, игроки должны быть с такой психологией. Например, Глушаков и Промес в чемпионский год были победителями. Ведь игроки и строят команду, от них зависит все.

— Промес сейчас не похож на игрока-победителя?

— Да, сейчас это другой игрок. Он повзрослел. Да и раньше у него была мотивация уехать в Европу, поэтому он и рвал попу. Сейчас же у него мотивация остаться в России, так как в Европе проблемы. Понятно, что у кого-то есть мотивация, а кто-то в «Спартаке» вообще не игрок.

— В последнем матче с «Крыльями Советов» Ваноли эмоционально отреагировал на второй забитый гол. Было ощущение, что играли с «Манчестер Сити». Должны ли быть такие эмоции у тренера?

— Конечно, это нормальная и правильная реакция. Это был победный гол. А как он должен реагировать? В «Спартаке» не должен работать флегматик. В клубе должны быть эмоциональные игроки и тренер.

— Почему тогда Ваноли не может завести всю команду?

— Мне кажется, что у него еще просто нет опыта. Будет ли в дальнейшем лучше? В дальнейшем болельщики «Спартака» не будут ждать, мы и так много ждем.

— Юрий Павлович Семин сказал, что «Спартак» играет сейчас как команда, которая борется за выживание. Согласен с его словами?

— Посмотрите на таблицу! Юрию Павловичу виднее, он в футболе понимает лучше, чем я. Учитывая место, на котором мы находимся, боремся за выживание. Все верно он говорит. Конечно, пугает место в турнирной таблице, а что делать? Пока ничего.

— Не кажется, что к «Спартаку» судьи относятся предвзято? Почему столько ошибок именно в матчах с участием красно-белых?

— Все команды настраиваются на «Спартак», он для всех красная тряпка. Все менеджеры мотивируют судей против «Спартака». Это очевидный факт.

— Как исправлять ситуацию с судейством?

— Да ничего не надо делать с судейством. Надо выходить и забивать пять голов в каждом матче. Тогда не будет никаких вопросов. Не надо возить тачку и на 85-й минуте получать гол. Надо забивать в первом тайме минимум три и спокойно доигрывать, а мы ходим и сопли жуем. «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть. Что ты жалуешься, когда не можешь говно обыграть?

— Последний матч в Кубке России был с ЦСКА. Наиграл ли «Спартак» на победу?

— Нет, не наиграл. Проблема с реализацией? Это проблема игроков. Почему они не могут реализовать моменты, когда это их профессиональная обязанность. Вопросы только к ним.

— У «Спартака» единственный шанс на трофей в столетие — Кубок России. Смогут ли пройти «Енисей»?

— У «Спартака» остался единственный шанс на чашку какую-нибудь. Надо выходить и рвать, а не думать, что это команда из ФНЛ, и катать не пойми что. Надо выходить и сразу забивать.

— Соболев в недавнем интервью заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Могло бы произойти такое чудо?

— Ну зачем вот он такое говорит? Я не понимаю футболистов, которые утверждают, что могли бы выиграть, находясь в трех очках от зоны вылета. Ты что-нибудь сначала выиграй, а потом говори. Когда мы с «Зенитом» все выигрывали, зарабатывали трофеи, сносили Европу, никто никогда такого не говорил. Да, у «Спартака» были неплохие результаты в группе, но там дальше же есть команды. Ты сначала в своем чемпионате обыграй команду, которая находится в первой пятерке. Что ты говоришь? Ты на 10-м месте! Мне кажется, что Соболев — недалекий человек.

— Но еврокубков уже не будет, и как минимум ближайший сезон тоже. Как отреагировал на эту новость?

— Я сразу сказал, когда все началось, что отстранен будет весь спорт. Так и получилось. Это как снежный ком. Это было очевидно. Когда мы вернемся, непонятно. Не факт, что это будет в ближайшие 2-3 года.

— Пропадает ли из-за этого мотивация у игроков?

— Наши футболисты и так играют без мотивации.

— На твой взгляд, все легионеры покинут РПЛ этим летом?

— Нет, конечно. Люди, которые любят деньги, останутся.

— «Спартак» покинули двое: Ларссон и Айртон. Как отреагировал на их уход?

— Они поехали к себе домой. Думаю, им предложили неплохие контракты. Вот такие они спартачи. Молча собрали сумки и уехали. Никак на «Спартаке» их отсутствие не сказалось.

— Будет ли падать уровень чемпионата без легионеров?

— Конечно, уровень будет падать, но появляется шанс для молодых игроков. Этим шансом надо воспользоваться. Давно надо тратить деньги с умом на развитие своих игроков.

— Каттани недавно сказал, что не знает команду «Зенит», которой обещал навязать борьбу в начале возобновления чемпионата.

— Он пока может только завязать шнурки «Зениту», который недавно отпраздновал чемпионство.