Молодые сибиряки рвутся на ЧМ-2022. Но как подвинуть тех, кто был в олимпийской сборной?

Конкуренция за попадание в состав на некоторых позициях просто страшная.

В августе Россия рубилась в финале Олимпийских игр. Интересно, что все 12 игроков, которые тогда были в составе, имеют хорошие шансы попасть и на домашний чемпионат мира-2022, который пройдет в десяти городах России в августе — сентябре. Суперветеранов у нас нет, самый опытный в команде — 33-летний Михайлов. Но летом Максим был одним из лучших, и прямо сейчас он однозначно диагональный номер один в России. Чемпионат Европы показал, насколько тяжело сборной без него.

Все медалисты Токио-2020 рвутся на ЧМ в России, но мечтает о нем и молодежь. И не исключено, что летом в сборной появятся новые имена. В частности, в последнем туре Суперлиги-Париматч шикарно проявили себя парни из Новосибирска.

Завершение динамовской серии

«Локомотив» в центральном матче тура очень уверенно переиграл «Динамо» — 3:0. Москвичи никому не уступали с февраля, забрав за последние полгода чемпионство, Кубок ЕКВ и Суперкубок России. Однако в Сибири их блестящая серия из 25 матчей прервалась.

Весомую роль в этом сыграли 21-летний блокирующий Дмитрий Лызик и 22-летний связующий Константин Абаев. Новосибирск делает ставку на молодежь — и она оправдывает доверие.

У Дмитрия отличная силовая подача и хорошая координация. При этом год назад в интервью «Спорт БО» он признавался, что ему необходимо прибавлять на блоке, и он с удовольствием отдельно поработал бы со специалистом, который помог бы ему прокачать ему этот элемент. В субботу Лызик стал лидером по чехлам — у него их четыре. Для сравнения, у «Динамо» — пять на всю команду. Интересно будет посмотреть за дальнейшим прогрессом этого парня по сезону.

Огромная конкуренция в сборной

Абаев — отдельная история. «Локомотив» еще год назад решил рискнуть и сделать Константина основным пасующим. Это крайне нетипичная история, потому что на такую позицию подавляющее большинство клубов предпочитает опытных волейболистов. Связка — системообразующий элемент в команде. Но Абаев не затерялся. Он набил шишек в прошлом сезоне и на старте этого очень хорош. В игре с действующим чемпионом молодой спортсмен уверенно дирижировал атакой Новосибирска плюс сам отметился двумя блоками.

Вместе с тем Константину для попадания в сборную нужно провести ярко весь сезон. Потому что акции Игоря Кобзаря и Павла Панкова в главной команде очень высоки. Плюс ярко начал в Белгороде Дмитрий Ковалев.

https://www.instagram.com/p/CE0k-nbsmgo/

Огромная конкуренция в России и среди центральных. Иван Яковлев, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Илья Власов. Не стоит забывать про Дмитрия Мусэрского. Поэтому Лызику, которому была бы рада любая сборная в мире, пробиться в российский состав будет непросто.

После трех туров «Локомотив» Абаева и Лызика на пару с казанским «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу. От того, насколько стабильны будут Константин с Дмитрием, во многом зависит как их судьба в сборной следующим летом, так и место Новосибирска в нынешнем сезоне.

Суперлига-Париматч

Третий тур

Газпром-Югра — Зенит-Казань — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25)

Кузбасс — Нефтяник — 3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:21)

Локомотив — Динамо — 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

Урал — Енисей — 2:3 (25:21, 29:31, 25:19, 21:25, 11:15)

Факел — Динамо-ЛО — 1:3 (34:32, 19:25, 20:25, 18:25)

АСК — Самотлор — 3:1 (29:31, 25:20, 25:21, 25:21)

Зенит СПб — Белогорье — 3:2 (30:32, 25:20, 25:16, 23:25, 15:10)