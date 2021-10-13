«Динамо» в 11-й раз побеждает «Зенит». Суперкубок России у бело-голубых

Впервые с 2009 года почетный трофей отправился в Москву.

Удержаться на вершине гораздо сложнее, чем взойти на нее, — с пониманием этого спортивного постулата и входил в нынешний сезон мужской волейбольный клуб «Динамо». После исторического прошлого сезона, в котором были достигнуты победы в чемпионате России, Кубке России и Кубке Европейской конфедерации волейбола, бело-голубые просто не имели права понижать планку результатов.

Главный тренер Константин Брянский, президент Михаил Шекин, спортивный директор Сергей Заиченко, генеральный директор Николай Ступаков (слева направо). Фото Пресс-служба МВК «Динамо»

Новый вызов

— Межсезонье выдалось насыщенным на события, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Весь мир с интересом наблюдал за противостоянием сильнейших сборных мира на Олимпийских играх в Токио. Огромной радостью и честью для нас стал вклад игроков «Динамо» в завоевание национальной командой России серебряных медалей Игр. Все помнят, как перевернуло ход полуфинала с бразильцами появление на площадке доигровщика Ярослава Подлесных, а уже в финале игра связующего Павла Панкова кардинально изменила положение дел во встрече с Францией. В то же время для менеджмента клуба никто не отменял насущных задач по подготовке к новому сезону.

В первую очередь это касалось трансферной политики. Следуя стратегии построения высококлассной команды на длительный срок, «Динамо» подписало контракты с двумя новичками. Ими стали 24-летний доигровщик Денис Богдан и 27-летний центральный блокирующий Дмитрий Жук.

— Денис Богдан не нуждается в дополнительных представлениях, — отмечает спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Это игрок сборной России, возможности которого хорошо известны всей Суперлиге. К Денису был серьезный интерес со стороны ряда клубов, поэтому мы рады, что он принял решение присоединиться к «Динамо». Если говорить про Дмитрия Жука, то для этого игрока переход в нашу команду стал новым вызовом в карьере. Он амбициозен и находится в самом расцвете сил. У нас нет сомнений, что Жук принесет команде большую пользу.

Основной этап подготовки «Динамо» к сезону, как повелось в последние годы, проходил в Турции. В отсутствие лидеров, вызванных в свои национальные сборные, у тренерского штаба бело-голубых была возможность привлечь к занятиям с основной целый ряд волейболистов молодежной команды «Динамо-Олимп». В дальнейшем диагональный Никита Кулешов, доигровщик Иван Коротаев и либеро Андрей Сенин неплохо проявили себя в матчах 1-го тура предварительного этапа Кубка России, где «Динамо» одержало четыре победы в четырех матчах.

Ко второму туру, проходившему в Санкт-Петербурге, подъехала и основа во главе с капитаном Павлом Панковым, которая также уверенно выиграла все встречи. Но, конечно, и болельщики, и команда ждали старта регулярного чемпионата Суперлиги Париматч, намеченного на 2 октября.

Укрощение «львов»

Соперником бело-голубых в этот день было белгородское «Белогорье». После прошлогоднего провала «львы» кардинально обновили состав и теперь являются серьезным соперником для любой команды Суперлиги.

После трех сетов белгородцы вели 2:1 и уверенно шли к победе, выигрывая 13:10 в четвертой партии. Главный тренер «Динамо» Константин Брянский использовал каждую паузу для того, чтобы подробно объяснить команде свои требования. Также наставник бело-голубых сделал две ключевые замены. Вышедшие на площадку диагональный Романас Шкулявичус и доигровщик Денис Богдан буквально перевернули ход встречи. Умение в ручном режиме изменить ход самой неудачной встречи — отличительная черта Брянского, как и несгибаемый характер игроков бело-голубых.

Динамовцы сначала вытащили четвертый сет, а затем провели почти образцовый тай-брейк, не оставив шансов надломленному сопернику. Такая победа стала отличной затравкой перед битвой за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Четвертый трофей Брянского

Нет смысла напоминать, что противостояние «Динамо» и «Зенита» еще с прошлого сезона носит особый статус. Бело-голубые выиграли у команды Туомаса Саммелвуо три финала, а всего к 10 октября победная серия москвичей во встречах с петербуржцами составляла 10 матчей.

В нынешнее межсезонье состав и без того звездного «Зенита» стал еще сильнее. Команду пополнили либеро сборной Франции Женя Гребенников и доигровщик сборной Словении Тине Урнаут. Петербуржцы явно настроены выиграть свой первый в истории трофей.

Лидеры «Динамо» оказали теплый прием Гребенникову. Панков за матч оформил на одном из лучших либеро мира три эйса, а диагональный Цветан Соколов за всю игру шесть раз подал на вылет.

В первых двух партиях Панков уверенно вел игру, равномерно распределяя основную нагрузку в атаке между Соколовым и доигровщиком Антоном Семышевым. На блоке же были хороши Илья Власов и Вадим Лихошерстов.

В третьей партии блок петербуржцев все чаще начал прихватывать Соколова, а переведенный в диагональ лидер «Зенита» Егор Клюка стал буквально вытягивать свою команду. Петербуржцы выиграли третий сет и входили с позиции силы в концовку четвертого — 21:18.

«Динамо» сделало рывок в четыре очка на подачах Антона Семышева. Панков тонко почувствовал, что пошла игра у Ярослава Подлесных. Капитан бело-голубых регулярно нагружал 27-летнего доигровщика, а тот, в свою очередь, был безупречен. Судьба четвертого сета и всего матча решалась на балансе. Петербуржцы явно занервничали и не подали три подачи, а на пятом матчболе Лихошерстов блоком «закрыл небо» Дмитрию Пашицкому. 3:1 — «Динамо» в 11-й раз подряд побеждает «Зенит» и в третий раз в истории становится обладателем Суперкубка России.

Главный тренер бело-голубых Константин Брянский, для которого этот трофей стал четвертым в карьере, после игры был предельно спокоен.

— Победы над одним соперником в четырех матчах за трофеи не могут быть случайными, но я бы не стал связывать финалы прошлого сезона с этой встречей, — отметил 44-летний специалист. — Сейчас все только начинается. Здорово, что мы взяли трофей, здорово, что серия выигрышей продолжается, но это накладывает на нас еще большую ответственность. Думаю, что сегодня смогли победить благодаря хорошей подаче и уверенной игре на блоке. Ярослав Подлесных взял на себя бремя лидерства в концовке матча. В решающие моменты он действовал безупречно.

С главным тренером «Динамо» сложно поспорить. Сезон только начинается, и впереди у бело-голубых все самое интересное. Помимо борьбы за внутрироссийские титулы, команде предстоит долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Еврокубковая кампания чемпионов России стартует 1 декабря матчем против польской «Варшавы».