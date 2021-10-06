Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками

Близняшкам из сборной Южной Кореи пытаются сломать карьеры из-за «позорного прошлого».

В июле прошлого года 22-летняя корейская триатлонистка Чой Сук Хен, не выдержав оскорблений и насилия со стороны тренерского штаба, покончила с собой. Страшная трагедия стала колоссальным ударом для страны. Особенно когда стали всплывать подробности:

— сохранилась аудиозапись, на которой девочке говорят зажать челюсть — и потом слышны звуки хлесткие удары;

— нашлись свидетели, которые видели, как за лишний вес ее заставляют объедаться хлебом;

— в дневниках она прямым текстом писала, что лучше умереть, чем терпеть такое обращение;

— спортсменка многократно жаловалась во все инстанции, но каждый раз встречалась с полным безразличием, вникать во внутренние проблемы звездной группы никто не хотел.

Этот кошмар наложился на другой. Чуть ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по шорт-треку Сим Сок Хи пожаловалась, что тренер Чо Чже Бом годами насиловал и избивал ее. По итогам разбирательств ублюдка посадили на 10,5 года.

Переворот в сознании корейцев

Прошла волна и по другим видам спорта. Пусть уже и не с таким шумом, но то и дело разные федерации стали внезапно покидать тренеры и чиновники, работавшие много лет.

В стране началась глобальная перестройка. Не только спорта, но и сознания. У корейцев сильно отличный от европейского менталитет. Одна из особенностей — строгая возрастная иерархия. Один из наших тренеров, работавших в Корее, рассказывал мне. «Ко многому нужно привыкать. Грубо говоря, нужна вода на тренировке. Первого спортсмена, которого встречаю, прошу принести ее. Он кивает, видит кого-то помладше — и передает просьбу тому. Тот в свою очередь находит еще более молодого. В конце концов воду приносит самый юный в группе. И так постоянно».

Жаловаться на тех, кто старше, не принято. Зачастую это выливалось в злоупотребления. И если прежде на это закрывали глаза, прикрываясь вековыми традициями, то после трагедий с Сим Сок Хи и Чой Сук Хен всем стало понятно: так больше нельзя.

По всем спортивным школам и клубам были запущены анонимные опросы. Если где-то были жалобы — тут же создавались комиссии, которые проводили расследование.

Одними из тех, кого зацепила эта волна, стали близняшки-волейболистки Ли Чже Ен и Ли Да Ен. Много лет они играли в национальной сборной и были достаточно популярными спортсменками в своей стране. Их регулярно приглашали в различные шоу, они помогли сборной квалифицироваться на Игры в Токио.

Все было замечательно, пока в феврале этого года в рамках южнокорейской программы по борьбе с насилием на них не пришла анонимная жалоба.

Можно ли за школьный буллинг ломать всю карьеру?

Одной жалобы хватило, что перечеркнуть сестрам все карьеру. Моментально были собраны 120 тысяч подписей за расследование на государственном уровне. Корейцы убеждены, что только жесткими мерами в настоящем можно предотвратить трагедии в будущем.

В итоге нашлись еще три человека, которые выступили с претензиями к звездным волейболистам. Правда, все это касалось школьных времен. В ту пору сестрички позволяли себе оскорблять сверстниц, угрожать ножом и заставляли стирать им белье. Обе на своих страницах в соцсетях тут же принесли извинения за издевательства, однако никакой поблажки ни за раскаяния, ни за срок давности им не сделали: обеих отстранили от волейбола на неопределенный срок.

В июле, когда уже в пролете была Лига наций и в полный рост замаячил пропуск Токио-2020, волейболистки пришли на корейское телевидение, где заявили, что все обвинения в их адрес — ложь. Больше того, они подали на жертв в суд за клевету.

Но поддержки не нашли. Наоборот, им пришлось удалить свои страницы в соцсетях, потому что там был полнейший ужас. А когда клуб из Сеула хотел было внести их в заявку на сезон, местные фанаты устроили настоящий бунт.

В результате в статусе свободных агентов Ли договорились с греческим ПАОКом. Но и бежать туда от проблем так просто у них не получилось. Согласно корейскому регламенту, каждый спортсмен, который хочет выступать за зарубежный клуб, должен получить добро от национальной федерации. И сестрам зеленый свет не дали, объяснив это «позорными действиями» в прошлом.

Международная федерация волейбола (FIVB) пыталась как-то поспособствовать и попросила у корейской федерации банковские реквизиты — чтобы в качестве компенсации двойняшки отправляли туда часть зарплаты. Но в ответ получили категорический отказ.

В итоге FIVB, ссылаясь на свои правила, все-таки разрешила этот трансфер. Однако не исключено, что этот переезд будет для девушек не только шагом для спасения карьеры, но и поворотным моментом в судьбе. Одна из жертв школьного буллинга сестер уже заявила, что ощущает себя бессильной в этой ситуации, а некоторые активисты в соцсетях вообще предлагают запретить им въезд в Корею.