«Нам практически удалось восстать из пепла». Безумный финал чемпионата России по волейболу на снегу

Интервью игрока «Факела» Тараса Мыськива о новом титуле.

В минувшие выходные были разыграны медали чемпионата России по волейболу на снегу. В женском финале брянский «Спартак» в двух сетах одолел «Заречье-Одинцово», а в мужском все было более напряженно. «Динамо-Татарстан» взяло первый сет у «Факела», который в последние два года забирает все титулы в России. А во втором команды долго бились на балансе. В результате новоуренгойцы оказались в концовке сета чуть сильнее (24:22) и дожали соперника в решающей партии. После закрученного финала игрок «Факела» Тарас Мыськив поделился эмоциями с корреспондентом «СЭ».

Десять сантиметров от поражения

— Команда «Факел» завоевала очередной титул на снегу. Какие эмоции он принес?

— В этом сезоне мы столкнулись с колоссальным давлением от наших оппонентов, и, по сути, каждый турнир представлял собой битву за высшие награды. В финале нынешнего чемпионата России нам удалось практически восстать из пепла. Безусловно, мы очень счастливы выиграть столь важный титул, да еще и в домашних стенах!

— Не притупилась ли радость от победы из-за того, что команда не проигрывает титулы уже два года?

— Радость от побед, надеюсь, никогда не притупится, ибо тогда незачем будет играть.

— Насколько близко было поражение в финале чемпионата России-2024?

— На мой взгляд, мы были в 10 сантиметрах от поражения. Считаю, игра была все-таки нервной. Практически в каждой партии мы имели перевес в 3 и более очка, но тем не менее нам этого не хватало, чтобы довести сет до уверенной победы.

— За счет чего удалось переломить ход встречи и победить «Динамо-Татарстан»?

— Тренер вносил корректировки по ходу игры в наш базовый план. Вдобавок у нас каждый игрок выступал на международной арене по пляжному волейболу. Здесь сказался этот дополнительный опыт и, соответственно, характер.

— Заряжала ли поддержка местных болельщиков?

— Безусловно, мы благодарны всем, кто пришел на трибуны, смотрел нас в эфире, поддерживал и переживал за нас! И, конечно, в такой атмосфере, как правило, ты показываешь игру чуть лучше, чем ты можешь.

— Что вашу команду делает лучшей в России?

— Думаю, здесь сказывается системная работа нас как команды, структуры. От верха до низа все нацелены на результат, и каждый на своем уровне выкладывается, чтобы всех нас приблизить к достижению этой цели. И, естественно, это положительно сказывается на результате.

— Это второй полноценный сезон волейбола на снегу. Насколько выросла конкуренция? Нет ощущения, что в прошлом сезоне «Факелу» победы давались легче?

— Безусловно, конкуренция в снежном волейболе выросла. Все смотрят, что-то перенимают, делают определенные корректировки, и мы точно чувствуем, что в этом сезоне проходных по сути матчей и не было.

Тарас Мыськив. Фото ВК «Факел»

Хочу увидеть снежный волейбол на Олимпиаде

— Если в России сейчас полноценные сезоны, то в остальном мире волейбол на снегу проводится совсем редко. Какие перспективы видите у этого вида волейбола в будущем?

— Мне сложно оценить перспективы снежного волейбола. Можно сказать точно, что Европа потеряла больше, чем мы, от неучастия российских команд в международных соревнованиях! Но мы внимательно следим за снежным волейболом в мире, и я верю, что у этого вида спорта есть будущее, и, конечно, хотелось бы увидеть его в олимпийской программе.

— Ваша команда второй год становится лучшей в России. На какие места могли бы рассчитывать на мировой арене?

— Из того, что мы видим сейчас, могу с уверенностью сказать, что уровень российского снежного волейбола выше, чем на этапах Евротура, где собираются команды со всего континента. Но пока не сыграешь, нет, наверное, и смысла рассуждать на тему потенциальных завоеваний.

— В волейболе на снегу часто успешны те, кто успешен в пляжном волейболе. Насколько разные эти два вида волейбола?

— Волейбол на снегу многие игроки совмещают с пляжным волейболом, поэтому мы видим, что пляжников гораздо больше, чем классиков. Но это молодой вид спорта, который продолжает претерпевать определенные изменения. Если раньше снежный волейбол это был, по сути, пляжный волейбол на снегу, то теперь эта игра находится где-то посередине между пляжным и классическим волейболом. Мне кажется, что в ближайшее время мы увидим больше игроков классического волейбола на снегу.

— Сейчас впереди пляжный сезон. Готовились ли вы к нему по ходу зимы?

— Честно говоря, мы полностью отдали себя снегу, так как были поставлены высокие цели. В этот период сложно было усидеть на двух стульях, да и, думаю, не нужно это. Главное, сейчас есть понимание, как мы будем готовиться и где будем выступать.

— В волейболе на снегу в России выиграно все что можно, и не по одному разу. Чего хочется достичь в этом виде спорта еще?

— Скажу честно, очень хочу увидеть данный вид спорта на Олимпиаде, хотелось бы отобраться на эти Игры и выиграть их! Ну а так, как настоящему спортсмену, хочется выигрывать везде, где ты играешь.