«Локомотив» не смог потушить «Факел». Ямальцы проходят в полуфинал

Жаркий плей-офф волейбольной суперлиги.

PARI Суперлига. Плей-офф

Мужчины. Четвертьфиналы. 3-и матчи

«Локомотив» — «Факел» — 2:3 (25:15, 22:25, 25:23, 23:25, 12:15). Счет в серии — 1:2

«Динамо» М — «Зенит» СПб — 3:2 (25:13, 25:21, 19:25, 18:25, 15:8). Счет в серии — 2:1

«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:0 (25:14, 25:10, 25:13). Счет в серии — 2:1



Женщины. Полуфиналы. 1-е матчи

«Динамо» М — «Локомотив» — 3:0 (31:29, 25:22, 25:12)

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)



Женщины. Полуфиналы. 2-е матчи

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — 3:1 (25:17, 29:31, 25:20, 25:18). Счет в серии — 2:0

В волейбольной суперлиге сейчас высокое напряжение. Круг претендентов на медаль сузился до четырех команд, а чтобы попасть в это число, нужно было серьезно постараться. Только казанский «Зенит» прошел в четвертьфинал без особых проблем. Остальные клубы путевку в полуфинал выбивали в третьем решающем матче.

Остановка «Локомотива»

«Локомотив» хорошо провел регулярку, заняв по ее итогам второе место, и считался одним из главных претендентов на золото. Однако настоящим препятствием для новосибирцев стал «Факел». «Локо» в этом розыгрыше чемпионата проиграл всего три матча. Удивительно, но все три раза их обидчиком становилась команда из Нового Уренгоя.

Третье поражение от «Факела» стало фатальным для медальных надежд «железнодорожников». В решающем поединке «Локомотив» подвели травмы: в первой партии площадку покинул блокирующий Дмитрий Лызик, а во второй — доигровщик Сергей Савин. Это, конечно, внесло свой вклад, но нельзя не отметить те желание и самоотдачу, с которыми играли волейболисты «Факела».

Главный тренер новосибирцев Пламен Константинов не ссылался на травмы, а в первую очередь отмечал игру соперника: «В этой серии «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде».

Победный удар на тай-брейке нанес Василий Капранов, отправив свой клуб в полуфинал на встречу с казанским «Зенитом».

Фото ВК «Динамо» М

Битва Москвы и Питера

Горячо было и в столице, где «Динамо» принимало «Зенит» из Санкт-Петербурга. С первых розыгрышей хозяева взяли матч в свои руки, совсем не давая развернуться атакам соперника. Бело-голубые превосходили соперника во всех элементах, впереди маячила сухая победа. Однако при счете 2:0 у «Динамо» стало появляться все больше невынужденных ошибок, чем воспользовались гости. В четвертой партии главный тренер хозяев Константин Брянский уже понимал, что дело идет к тай-брейку, и дал своим лидерам отдохнуть. Свежесть игроков в решающие моменты помогла. В пятой партии брака в действиях москвичей стало меньше, а концентрации больше.

«Перед тай-брейком мы не сказали друг другу ничего нового, — говорил доигровщик «Динамо» Денис Богдан. — Всю серию мы говорили, что можем выиграть, избегали конфликтов внутри коллектива. Вот и сейчас мы просто договорились выйти и сделать свою работу на максимум».

Теперь «Динамо» играть с «Белогорьем», которое в своем решающем четвертьфинальном поединке против «Кузбасса» затратило не так много сил, как их ближайший соперник.

Фото ВК «Динамо»

Бело-голубые победы

В женском чемпионате полуфиналы в самом разгаре. Причем в серии «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградки» уже сыграно две встречи. Обе проходили в Казани и завершились победой хозяек. Команда из Татарстана отдала соперницам только одну партию, в которой по ходу вела с огромным преимуществом — 19:11.

«Всегда спрашивают после поражений: «Что случилось при счете 24:20?» Но никто не спрашивает, когда мы с 21:24 выигрываем партию у московского «Динамо», — объяснял главный тренер казанского клуба Зоран Терзич. — Это женский волейбол. Просто так бывает. Не можешь забить — получаешь в ответ доигровку. Один раз, два, семь. Бывает. Редко, но бывает. И намного чаще, чем у мужчин».

Во втором полуфинале московское «Динамо» с сухой домашней победы начало серию против «Локомотива». Калининградки были близки к тому, чтобы забрать первую партию, но настоящей проблемой для обороны гостей была Наталия Гончарова. Капитан «Динамо» стала самой результативной в матче, набрав 23 очка.