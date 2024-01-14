Тур разгромных побед. В суперлиге стартовал второй круг регулярки

Обзор 16-го тура чемпионата России.

PARI Суперлига. Мужчины. 16-й тур

«Енисей» — «Динамо-ЛО» — 0:3 (22:25, 14:25, 18:25)

«Нефтяник» — «Зенит» СПб — 0:3 (14:25, 17:25, 19:25)

«Газпром-Югра» — «Белогорье» — 0:3 (18:25, 26:28, 22:25)

«Динамо» М — «Нова» — 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)

«Кузбасс» — АСК — 3:1 (25:22, 25:18, 18:25, 25:18)

«Локомотив» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:22, 25:13, 25:17)

«Урал» — «Факел» — 3:2 (25:21, 27:25, 20:25, 16:25, 15:11)

«Зенит-Казань» — «Шахтер» — 3:0 (26:24, 25:14, 25:20)



Женщины. 16-й тур

«Локомотив» — «Атом-Курс» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:13)

«Енисей» — «Динамо» Кр — 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

«Динамо» М — «Протон» — 3:0 (25:22, 25:16, 25:20)

«Спарта» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (10:25, 15:25, 26:24, 14:25)

«Уралочка-НТМК» — «Динамо-Метар» — 3:1 (27:29, 25:22, 25:22, 25:19)

«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» — 1:3 (15:25, 21:25, 25:23, 14:25)

«Минчанка» — «Тулица» — 0:3 (22:25, 23:25, 23:25)

Быстро, но ярко прошел очередной волейбольный уик-энд. Так же стремительно, как и большинство встреч 16-го тура регулярного чемпионата. Фавориты особых проблем в своих матчах не испытали, а счет 3:0 стал самым популярным в минувшие выходные.

Битва «Урала» и «Факела»

В мужском чемпионате больше трех партий было сыграно только в двух матчах из восьми. Самый напряженный поединок прошел в Уфе, где «Урал» принимал «Факел». В первом туре победителем в этом противостоянии вышел новоуренгойский клуб. Но уфимцы, провалившие старт чемпионата, разыгрались к его экватору. В том числе была одержана сенсационная победа над московским «Динамо». Поэтому «Урал» вполне мог рассчитывать на реванш.

Начало поединка осталось за хозяевами. В этом очень помогала игра в атаке «Урала» в лице Уроша Ковачевича и Романа Поталюка, которые за матч набрали по 20 очков. Но у гостей с нападением тоже было все в порядке, где трудились Корней Эннс и Станислав Динейкин. Плюс в игре уфимской команды стало появляться все больше ошибок. И вот 2:0 в пользу хозяев превратились в 2:2 и 11:11 в пятой партии. Здесь и произошел решающий момент всей встречи. Хозяев выручила неудобная подача Александра Гуцалюка и более надежные действия в розыгрышах — 15:11. Реванш удался.

Другим матчем, где было сыграно больше трех сетов, стала встреча в Кемерове. Местный «Кузбасс» отдал АСК одну партию, но очками делиться не стал.

«Локомотив» — «Югра-Самотлор» — 3:0. Фото ВК «Локомотив» (Новосибирск)

Разминка перед боем

Тройка лидеров не изменилась. Первую строчку по-прежнему удерживает «Локомотив», который в минувшем туре одержал очередную сухую победу на своей площадке. За десять матчей в Новосибирске команда отдала соперникам только два сета. На этот раз под ноль был обыгран клуб «Югра-Самотлор».

Преследователи осечек тоже не допустили. Казанский «Зенит» легко переиграл «Шахтер», а столичное «Динамо» — «Нову». Однако в следующем туре их ждет встреча между собой. Матч пройдет в Москве 17 декабря. В первом круге победу одержал «Зенит-Казань», забрав не только три очка, но и Суперкубок России, который разыгрывался в той встрече.

«Локомотив» в 17-м туре ожидает домашняя встреча с «Новой». Поэтому в случае победы московского «Динамо» над казанским «Зенитом» новосибирцы имеют хорошие шансы, чтобы оторваться от второго места в турнирной таблице.

«Динамо» Москва — «Протон» — 3:0. Фото ЖВК «Динамо» Москва

Динамовки закрыли поражение

В женском чемпионате больший накал ожидался в матче столичного «Динамо» и «Протона». Саратовский клуб является одним из претендентов на медали и до этих выходных шел на третьей строчке в турнирной таблице. Однако москвички, видимо, хотели побыстрее закрыть поражение прошлого тура от «Локомотива», которое стало для чемпиона первым в нынешнем сезоне суперлиги.

«Протон» бодро начал встречу и в первом сете даже вел со счетом 9:3. Вот только «Динамо» это отставание спокойно съело и полностью завладело матчем. В атаке куражились Ирина Капустина и Наталия Гончарова, на блоке надежно действовали Виктория Пушина и Анастасия Жаброва.