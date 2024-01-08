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Сегодня, 22:00

«Локомотив» остается лидером по итогам первого круга регулярки

«Локомотив» обыграл «Нефтяник» в матче 15-го тура чемпионата России
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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«Локомотив» — «Нефтяник» — 3:1.
Фото ВК «Локомотив» (Новосибирск)
Обзор 15-го тура суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 15-й тур
«Кузбасс» — «Факел» — 1:3 (21:25, 24:26, 25:15, 21:25)
«Енисей» — «Белогорье» — 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7)
«Локомотив» — «Нефтяник» — 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15)
«Урал» — «Динамо-ЛО» — 2:3 (27:25, 25:16, 19:25, 24:26, 9:15)
«Нова» — «Зенит-Казань» — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)
«Газпром-Югра» — «Зенит» СПб — 1:3 (29:27, 21:25, 21:25, 20:25)
«Динамо» М — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)
АСК — «Шахтер» — 3:2 (25:22, 20:22, 27:22, 23:25, 15:7)

Женщины. 15-й тур
«Динамо-Метар» — «Спарта» — 3:1 (25:12, 25:21, 25:27, 25:19)
«Динамо» Кр — «Атом-Курск» — 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:16)
«Протон» — «Уралочка» — 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)
«Тулица» — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)
«Ленинградка» — «Минчанка» — 3:1 (25:17, 16:25, 25:13, 25:23)
«Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:12)
«Локомотив» — «Динамо» М — 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23)

В мужской суперлиге преодолен экватор регулярного чемпионата. В завершающем туре первого круга было зафиксировано несколько неожиданных результатов. Тур стартовал в Кемерове и Красноярске с мини-сенсаций.

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«Факел» снова пылает

«Кузбасс» на своей площадке принимал «Факел». Казалось, что с исходом этого противостояния более-менее все ясно. Кемеровчане классно провели первый круг и считаются одними из претендентов на медали. Ямальцы же начали сезон с шести побед подряд, захватив временное лидерство, но быстро скатились вниз по турнирной таблице. Серию из семи поражений они с трудом закрыли в прошлом туре, обыграв на тай-брейке одного из аутсайдеров — АСК.

Однако волейболисты «Факела» в гостях у фаворита продемонстрировали более цельную и надежную игру. Блестящий матч провел Станислав Динейкин, который за 20 попыток на подаче не допустил ни одной ошибки. Доигровщик набрал 15 очков. Больше же всех очков «Факелу» принес диагональный Корней Эннс — 19. Таким образом, прервалась уникальная серия «Кузбасса» — в шести предыдущих турах подряд исход матча кемеровчан решался на тай-брейке.

«Енисей» на своей площадке смог добыть победу в матче против грозного «Белогорья». Для этого пришлось сыграть пять партий. Но красноярцы увереннее смотрелись в защите, а также измучили соперника подачей: восемь эйсов против двух. Плюс у хозяев были лучше показатели на приеме.

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Лидерство «Локо»

Мощнее всех первый круг прошел «Локомотив». За 15 матчей у новосибирской команды только одно поражение. Оно случилось в гостях против московского «Динамо». В минувшем туре «Локо» особых проблем не испытал, спокойно разобравшись с «Нефтяником» на своей площадке. Главной проблемой для оренбуржцев стал Илья Казаченков, набравший 22 очка.

Однако конкуренты дышат лидеру в спину. Лишь на одну победу меньше у действующего чемпиона казанского «Зенита». Команда Алексея Вербова не так уверенно начинала сезон, но сейчас необходимые механизмы отлажены и работают без сбоев. На данный момент у казанцев серия из трех сухих побед подряд. К тому же под конец 2023 года был добыт очередной Кубок России. Тройку лидеров по итогам первого круга замыкает московское «Динамо».

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Первое поражение московских динамовок

В женской суперлиге уже идет второй круг регулярного чемпионата. Безупречным лидером до 15-го тура было московское «Динамо». Столичный клуб шел вообще без поражений, при этом забирая трофеи на других фронтах: Кубок Столетия, Суперкубок, Кубок России.

Пройти весь регулярный чемпионат идеально у подопечных Константина Ушакова уже не получится. Отпор «Динамо» на своей площадке дал «Локомотив» при мощной поддержке болельщиков. На старте матча калининградки переиграли соперниц в защите. Хозяйки показали удивительные 4:0 в свою пользу по блокам в первом сете. А ведь в этом компоненте «Динамо» является сильнейшим клубом суперлиги.

Не сказать, что москвички допускали много брака. Ошибок в первой половине игры у волейболисток обоих клубов почти не было. Просто «Локо» смотрелся чуть сильнее в атаке. Тем не менее «Динамо» отвоевало одну партию и вроде бы контролировало ход четвертой. Однако диагональная хозяек Эбрар Каракурт двумя эйсами в нужный момент вдохнула новые силы в свою команду. В результате «Локо» на кураже не позволил чемпиону добраться до тай-брейка.

Волейбол
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Факел (Новый Уренгой)
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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