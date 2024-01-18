«Зенит-Казань» всухую обыграл московское «Динамо». Дальше у чемпиона битва с «Локо»

Обзор 17-го тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины, 17-й тур

«Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра» — 1:3 (25:17, 23:25, 23:25, 21:25)

«Белогорье» — «Нефтяник» — 3:0 (25:18, 25:14, 31:29)

«Локомотив» — «Нова» — 3:2 (25:15, 23:25, 25:21, 20:25, 15:10)

«Кузбасс» — «Шахтер» — 2:3 (22:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)

«Факел» — «Енисей» — 0:3 (19:25, 29:31, 28:30)

«Динамо» М — «Зенит-Казань» — 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)

АСК — «Урал» — 0:3 (14:25, 19:25, 22:25)

«Зенит» СПб — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22)

Семнадцатый тур мужской суперлиги, прошедший в середине недели, в очередной раз продемонстрировал, насколько острая сейчас конкуренция в российском чемпионате. Здесь каждая команда может обыграть каждую. Лидерам турнира приходится серьезно работать, чтобы обыгрывать аутсайдеров.

«Локо» теряет первые очки дома

Волейболисты клуба «Нова» ввязались в бой с «Локо» в Новосибирске и довели матч до тай-брейка. И это, можно сказать, сенсация. Железнодорожники в нынешнем сезоне лишь раз играли пять партий, а дома чаще громят оппонентов. За десять предыдущих встреч на своей площадке «Локомотив» отдал соперникам всего три сета. Всухую в том числе был обыгран действующий чемпион — казанский «Зенит».

Однако «Нова», которая идет в нижней части турнирной таблицы, смогли напрячь лидера в Новосибирске. Начиналось все для хозяев хорошо. Они легко взяли первую партию. Но оставшаяся часть встречи прошла в абсолютно равной борьбе. «Локомотив» стали накрывать ошибки, а у «Новы» многое стало получаться. Хорошо работал самарский блок, в который раз за разом упирались атаки хозяев. Кураж поймал доигровщик Максим Шпилев, настрелявший 17 очков и ставший наравне с диагональным «Локо» Ильей Казаченковым самым результативным игроком встречи. В решающей партии новосибирцы смогли собраться, снизить количество брака и все-таки дожать неуступчивого оппонента.

«Локомотив» удерживает первую строчку чемпионата, но матч с «Новой» совсем не вовремя обнажил проблемы команды. Дальше новосибирцев ждет непростой выезд к главному преследователю — казанскому «Зениту».

Фото ВК «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» вновь сильнее «Динамо»

Подопечные Алексея Вербова в 17-м туре отправились в гости к московскому «Динамо». В нынешнем сезоне команды встречались между собой уже четвертый раз. Причем, что интересно, в предыдущих трех встречах они разыгрывали трофей. Сначала «Динамо» в драматичном поединке вырвало Кубок столетия, но затем «Зенит» начал забирать свое: победа в матче за Суперкубок, который проходил в рамках регулярного чемпионата, а под конец 2023-го казанцы добыли и Кубок страны.

К новой встрече «Зенит» подошел в оптимальном составе, а вот у бело-голубых имелись кадровые проблемы. В прошлом туре «Динамо» потеряло доигровщика Дениса Богдана. В результате хозяевам не хватило вариативности в нападении. Если у казанцев атака развивалась через Волкова, Михайлова и Деру, то московскую команду тащил Цветан Соколов. Да, болгарский диагональный набрал больше всех очков в матче — 19. Но победы «Динамо» это не принесло. «Зенит», как и в первом круге, обыгрывает москвичей всухую.

Казанцы продолжают погоню за «Локомотивом». Подопечные Алексея Вербова имеют на одну победу и три очка меньше, чем у новосибирцев. В случае благоприятного для них исхода в следующем туре они могут сравняться по обоим показателям. Матч «Зенит-Казань» — «Локомотив» пройдет в столице Татарстана 21 января.

Фото ВК «Кузбасс»

Очередной тай-брейк «Кузбасса»

«Кузбасс» большинство своих встреч в этом сезоне заканчивает в пятом сете. За 17 туров команда сыграла 10 тай-брейков. Однако опыт решающих партий не всегда в них помогает. Такие матчи отнимают не только много сил, но и эмоций. В минувшем туре кемеровчане дома на тай-брейке не смогли одолеть «Шахтер». Белорусский клуб проявил самоотверженную игру в защите, достав несколько очень сложных мячей. Так что победа «Шахтера» вполне заслуженна.

«Белогорье» взяло реванш у «Нефтяника» за поражение в первом круге. За счет сухой победы подопечные Александра Волкова врываются в топ-5 регулярного чемпионата. На четвертом месте идет «Динамо» из Ленобласти, которое неожиданно дома уступило клубу «Газпром-Югра». Но их позиция в чемпионате пока непоколебима: динамовцы имеют на две победы больше, чем у «Белогорья».