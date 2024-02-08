«Локомотив» обыграл питерский «Зенит» в суперлиге

«Локомотив» на выезде победил «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 21-го тура чемпионата России — 3:2.

Новосибирцы набрали 50 очков и занимают второе место в турнирной таблице суперлиги. «Зенит» с 37 очками — на 7-й строчке.

Московское «Динамо» на выезде уступило «Белогорью» — 2:3.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:20, 25:20, 26:28, 19:25, 17:19)

7 февраля

АСК (Нижний Новгород) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:15)

7 февраля.

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13)

7 февраля.

«Енисей» (Красноярск) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)

7 февраля.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:13)

7 февраля.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25)

7 февраля.

«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 23:25, 15:17)

7 февраля.