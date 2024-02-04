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4 февраля, 19:44

Калининградский «Локомотив» прервал 11-матчевую победную серию в чемпионате России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Казанский «Динамо — Ак Барс» победил «Локомотив» в 19-м туре женского чемпионата России по волейболу — 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:23).

В четвертой партии «Локомотив» вел 20:14, но упустил преимущество. Благодаря победе девушки из Казани поднялись на третье место в таблице. Лидирует московское «Динамо», второе место занимает «Ленинградка».

Доигровщица «Локомотива» Татьяна Толок, вернувшаяся в стартовый состав после трехмесячной паузы, прокомментировала «СЭ» матч:

— Так получилась игра, в ней бывают плохие моменты. Самое главное — не вешать нос и идти дальше, потому что сегодня не получилось абсолютно ничего почти у всех. Мои личные ощущения были хорошие, нервозности, тревожности не было, все спокойно. Набираю форму, стараюсь выкладываться, тренер доверяет, за что спасибо. Готовимся к «Ленинградке», впереди будет очень ответственный матч. Делаем выводы и идем дальше, — сказала Толок «СЭ».

ЖВК Локомотив (Калининград)
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