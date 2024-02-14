Казанский «Зенит» выиграл у АСК и лидирует в суперлиге
Казанский «Зенит» на выезде победил АСК в матче 23-го тура чемпионата России — 3:0.
Гости одержали 20-ю победу в 23 матчах и набрали 57 очков. Казанцы лидируют в турнирной таблице суперлиги.
«Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» из Ленинградской области — 3:0. Новосибирский клуб набрал 54 очка и занимает второе место.
Московское «Динамо» обыграло на выезде «Факел» — 3:0. Бело-голубые с 51 очком — на третьей строчке таблицы суперлиги.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
23-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)
14 февраля.
«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 28:26)
14 февраля.
«Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (25:23, 23:25, 37:39, 23:25)
14 февраля.
«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 23:25, 21:25)
14 февраля.
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:3 (25:18, 20:25, 20:25, 12:25)
14 февраля.
АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (11:25, 12:25, 18:25)
14 февраля.
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11)
14 февраля.
«Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)
14 февраля.