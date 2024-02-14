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14 февраля, 22:20

Казанский «Зенит» выиграл у АСК и лидирует в суперлиге

Руслан Минаев
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Казанский «Зенит» на выезде победил АСК в матче 23-го тура чемпионата России — 3:0.

Гости одержали 20-ю победу в 23 матчах и набрали 57 очков. Казанцы лидируют в турнирной таблице суперлиги.

«Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» из Ленинградской области — 3:0. Новосибирский клуб набрал 54 очка и занимает второе место.

Московское «Динамо» обыграло на выезде «Факел» — 3:0. Бело-голубые с 51 очком — на третьей строчке таблицы суперлиги.

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Чемпионат России. Мужчины

23-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

14 февраля.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 28:26)

14 февраля.

«Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (25:23, 23:25, 37:39, 23:25)

14 февраля.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (17:25, 23:25, 21:25)

14 февраля.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:3 (25:18, 20:25, 20:25, 12:25)

14 февраля.

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (11:25, 12:25, 18:25)

14 февраля.

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11)

14 февраля.

«Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

14 февраля.

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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