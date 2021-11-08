Уфимская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова умерла в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной смерти стала болезнь.

«Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении волейбольного клуба «Урал».

Команда «Уфимочка-УГНТУ» выступает во втором по силе дивизионе российского женского волейбола.