«Уралочка-НТМК» победила московское «Динамо»

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором местная «Уралочка-НТМК» на своей площадке обыграла московское «Динамо».

Встреча завершилась победой екатеринбургской команды на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

5-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо М (Москва) — 3:2 (40:38, 25:27, 23:25, 25:21, 15:9)

7 ноября.

Минчанка (Минск) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (24:26, 14:25, 21:25)

7 ноября.

Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (15:25, 25:21, 17:25, 25:22, 15:13)

7 ноября.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)

7 ноября.

Динамо Кр (Краснодар) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:15, 25:23)

7 ноября.

Протон (Саратов) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:10, 25:10, 25:13)

7 ноября.