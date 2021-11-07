«Уралочка-НТМК» победила московское «Динамо»
В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги, в котором местная «Уралочка-НТМК» на своей площадке обыграла московское «Динамо».
Встреча завершилась победой екатеринбургской команды на тай-брейке.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
5-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо М (Москва) — 3:2 (40:38, 25:27, 23:25, 25:21, 15:9)
7 ноября.
Минчанка (Минск) — Локомотив К (Калининградская область) — 0:3 (24:26, 14:25, 21:25)
7 ноября.
Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (15:25, 25:21, 17:25, 25:22, 15:13)
7 ноября.
Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:20)
7 ноября.
Динамо Кр (Краснодар) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:15, 25:23)
7 ноября.
Протон (Саратов) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:10, 25:10, 25:13)
7 ноября.
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