«Ленинградка» в трех сетах победила «Тулицу»

«Ленинградка» в трех сетах нанесла поражение «Тулице» в матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

В турнирной таблице суперлиги «Ленинградка» с 10 очками располагается на шестой строчке. У «Тулицы» 11 очков и четвертая позиция в лиге.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

5-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:13)

7 ноября.