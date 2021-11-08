«Ленинградка» в трех сетах победила «Тулицу»
20:48
«Ленинградка» в трех сетах нанесла поражение «Тулице» в матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
В турнирной таблице суперлиги «Ленинградка» с 10 очками располагается на шестой строчке. У «Тулицы» 11 очков и четвертая позиция в лиге.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
5-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:13)
7 ноября.
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