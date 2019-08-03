Тренер сборной Мексики: "Россиянки продемонстрировали отличный прием мяча"

Главный тренер сборной Мексики Гарсия Торрес после поражения от России в матче квалификационного турнира Олимпийских игр-2020 признался, что мексиканки не ожидали от россиянок такой хорошей игры на приеме.

- Это был трудный матч для нас, российская команда продемонстрировала отличный прием мяча. Мы немного не ожидали этого. К третьему сету нам удалось наладить прием и связующую игру, поэтому получилось сыграть неплохо в конце встречи, - цитирует ТАСС Торреса. - Завтра нас ждет сложная игра, но если нам удастся наладить игру в приеме, то матч получится хорошим".