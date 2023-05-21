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Сегодня, 10:42

Руководитель «Локомотива» отреагировал фразой про разум на отстранение российских волейболистов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков высказался об отстранении российских команд от международных турниров. «Локомотив» стал в минувшем сезоне серебряным призером женского чемпионата России и параллельно должен был играть в Лиге чемпионов.

— К сожалению, ситуация в мире отражается и на спорте. Как вы считаете, когда у российских клубов появится возможность вернуться на международную арену?

— Надеюсь, что это время скоро настанет. Знаю, что Всероссийская федерация волейбола прикладывает много усилий, чтобы и сборная, и клубы могли принимать участие в международных турнирах и представлять в них свою с страну. В том числе — на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Да, игр такого уровня российским клубам и сборной сейчас не хватает. Той же Лиги чемпионов, в которой, я считаю, «Локомотив» и в этом сезоне мог выступить достойно. Впрочем, наш волейбол в Европе все-таки представлен — российские волейболистки и играют, и побеждают. Арина Федоровцева и Анна Лазарева в составе «Фенербахче» выиграли чемпионат Турции, а Ирина Воронкова, много лет отыгравшая за «Локо», вместе с «Эджзаджибаши» стала серебряным призером. «Волеро Ле-Канне», основу которого составляют российские игроки, победил в чемпионате Франции. Это доказывает, что уровень отечественного волейбола по-прежнему высок, а от отсутствия на международной арене российских сборных и клубов страдают не только наши команды, но и весь мировой волейбол. Ждем, что разум возобладает и мы вернемся, — сказал Косырьков.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

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