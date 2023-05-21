Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Игры
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 10:40

Гендиректор «Локомотива» рассказал, что хотел вернуть в Калининград подвергшуюся в Польше травле волейболистку

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор волейбольного «Локомотива» Александр Косырьков в интервью «СЭ» рассказал, что клуб рассматривал возможность пригласить нападающую Мальвину Смаржек, которая подверглась атакам польских болельщиков после возвращения домой из Калининграда.

— Не было у вас желания вернуть в команду польскую диагональную Мальвину Смаржек, которая у себя на родине до сих пор подвергается нападкам? Насколько понимаю, за то, что играла в «Локомотиве» и не хотела покидать клуб, даже когда в феврале прошлого года от нее в Польше это требовали в ультимативной форме.

— На Мальвину, к сожалению, вылилось много негатива и оскорблений от соотечественников. Доходило до реальных угроз ей самой и ее близким. Уезжала она из Калининграда со слезами на глазах. И отправилась играть подальше от Польши — в Бразилию. И сейчас ситуация не лучше — даже в сборную ее не вызывают, хотя она одна из сильнейших волейболисток страны. Да, мы рассматривали вариант возвращения Смаржек в Калининград, но в силу ряда обстоятельств пока от него отказались. Как сложится в будущем — не знаю. Но в любом случае мы ее ценим, помним и всегда готовы поддержать, — сказал Косырьков.

Ранее волейболистка подробнее рассказала о травле, с которой столкнулась в Польше.

Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
2
0
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Белогорья» Колчин покинул свой пост по состоянию здоровья

Руководитель «Локомотива» отреагировал фразой про разум на отстранение российских волейболистов
Новости
RSS RSS
Все новости