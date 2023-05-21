Гендиректор «Локомотива» рассказал, что хотел вернуть в Калининград подвергшуюся в Польше травле волейболистку

Генеральный директор волейбольного «Локомотива» Александр Косырьков в интервью «СЭ» рассказал, что клуб рассматривал возможность пригласить нападающую Мальвину Смаржек, которая подверглась атакам польских болельщиков после возвращения домой из Калининграда.

— Не было у вас желания вернуть в команду польскую диагональную Мальвину Смаржек, которая у себя на родине до сих пор подвергается нападкам? Насколько понимаю, за то, что играла в «Локомотиве» и не хотела покидать клуб, даже когда в феврале прошлого года от нее в Польше это требовали в ультимативной форме.

— На Мальвину, к сожалению, вылилось много негатива и оскорблений от соотечественников. Доходило до реальных угроз ей самой и ее близким. Уезжала она из Калининграда со слезами на глазах. И отправилась играть подальше от Польши — в Бразилию. И сейчас ситуация не лучше — даже в сборную ее не вызывают, хотя она одна из сильнейших волейболисток страны. Да, мы рассматривали вариант возвращения Смаржек в Калининград, но в силу ряда обстоятельств пока от него отказались. Как сложится в будущем — не знаю. Но в любом случае мы ее ценим, помним и всегда готовы поддержать, — сказал Косырьков.

Ранее волейболистка подробнее рассказала о травле, с которой столкнулась в Польше.