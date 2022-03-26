«Протон» в пяти сетах на выезде одолел «Динамо-Метар»
«Протон» одолел «Динамо Метар» в матче 24-го тура женской волейбольной суперлиги.
Встреча завершилась со счетом 3-2 по сетам в пользу саратовской команды.
В другой встрече игрового дня «Динамо-Ак Барс» одолело «Липецк» со счетом 3-1.
Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, одержав 21 победу в 23 встречах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
24-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 26:24, 25:18)
26 марта.
Динамо-Метар (Челябинск) — Протон (Саратов) — 2:3 (25:23, 20:25, 25:21, 21:25, 10:15)
26 марта.
Динамо-Ак Барс (Казань) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:18, 25:14)
26 марта.
Локомотив К (Калининградская область) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:15, 25:18, 26:24)
26 марта.
Минчанка (Минск) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (18:25, 21:25, 18:25)
26 марта.