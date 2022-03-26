«Факел» победил «Кузбасс» на тай-брейке в матче мужской суперлиги

26 марта четырьмя матчами продолжился 23-й тур мужского чемпионата России по волейболу. В центральном матче игрового дня «Факел» на выезде победил «Кузбасс» на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

23-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Факел (Новый Уренгой) — 2:3 (25:19, 23:25, 24:26, 26:24, 9:15)

26 марта.

Локомотив Н (Новосибирск) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:18, 25:15, 24:26, 28:26)

26 марта.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:14, 25:19, 29:27)

26 марта.

Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

26 марта.