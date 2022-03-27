Казанский «Зенит» в трех сетах победил «Белогорье»

Казанский «Зенит» победил «Белогорье» в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Казанцы взяли верх в трех сетах.

В турнирной таблице суперлиги «Зенит» занимает 1-е место, набрав 67 очков в 23 матчах. «Белогорье» идет на 6-й строчке: 38 очков после 22 игр.

Еще в одной встрече «Енисей» в гостях уступил «Нефтянику» на тай-брейке. Благодаря этой победе оренбургский клуб прервал серию из 24 поражений подряд во всех турнирах. Последний раз он обыгрывал соперника 26 сентября 2021 года.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

23-й тур

Белогорье (Белгород) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25)

27 марта.

Нефтяник (Оренбург) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (22:25, 25:18, 31:29, 21:25, 17:15)

27 марта.