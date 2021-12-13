Московское «Динамо» в трех сетах победило «Липецк»
20:09
Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над «Липецком» в матче 10-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
«Динамо» с 23 очками идет четвертым в турнирной таблице суперлиги. «Липецк» с 6 очками занимает 12-ю позицию.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
10-й тур
Динамо М (Москва) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:13, 25:13, 25:20)
13 декабря.
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