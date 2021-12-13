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Московское «Динамо» в трех сетах победило «Липецк»

20:09
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Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над «Липецком» в матче 10-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Динамо» с 23 очками идет четвертым в турнирной таблице суперлиги. «Липецк» с 6 очками занимает 12-ю позицию.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

Динамо М (Москва) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:13, 25:13, 25:20)

13 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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