Московское «Динамо» в трех сетах обыграло «Енисей»
13:34
Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Москвички победили в трех сетах — 25:15, 25:18, 25:22.
«Динамо» занимает 4-е место в таблице чемпионата с 26 очками, «Енисей» идет на 9-й строчке с 12 очками.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
11-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» М (Москва) — 0:3 (15:25, 18:25, 22:25)
18 декабря.
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