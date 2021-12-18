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Московское «Динамо» в трех сетах обыграло «Енисей»

13:34

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Москвички победили в трех сетах — 25:15, 25:18, 25:22.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице чемпионата с 26 очками, «Енисей» идет на 9-й строчке с 12 очками.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

11-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» М (Москва) — 0:3 (15:25, 18:25, 22:25)

18 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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