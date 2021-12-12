«Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» одержал победы в чемпионате России
22:43
«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата России.
«Локомотив» из Калининградской области дома переиграл «Енисей» (3:2).
«Локо» набрал 27 очков и лидирует в чемпионате. У казанского клуба 26 оков и второе место.
Чемпионат России. Женщины
10-й тур
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:17, 30:28)
«Локомотив» (Калининградская область) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (25:9, 16:25, 15:25, 25:15, 15:12)
12 декабря.
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