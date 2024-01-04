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Сегодня, 21:25

Московское «Динамо» победило «Нефтяник» в 14-м туре суперлиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московское «Динамо» обыграло «Нефтяник» в матче 14-го тура мужской суперлиги.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) в пользу московского клуба. Для «Нефтяника» это поражение стало вторым подряд и 11-м в чемпионате.

После 14 туров «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Нефтяник» — 13-й (13 очков).

В других матчах 14-го тура «Белогорье» проиграло «Уралу» (1:3), «Динамо-ЛО» обыграло «Кузбасс» (3:2), «Шахтер» выиграл у «Новы» (3:0), «Факел» оказался сильнее АСК (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Динамо» (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа) — 1:3 (20:25, 20:25, 25:20, 24:26)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (20:25, 25:19, 25:20, 14:25, 15:13)

«Шахтер» (Солигорск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)

АСК (Нижний Новгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (35:33, 17:25, 25:21, 17:25, 13:15)

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