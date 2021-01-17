Казанский «Зенит» вновь проиграл московскому «Динамо»

Шестью матчами завершился 18-й тур мужской Париматч суперлиги.

Казанский «Зенит» потерпел очередное поражение. Команда Владимира Алекно уступила на своей площадке в трех сетах «Динамо» из Москвы.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

17 января.

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (23:25, 25:23, 22:25, 25:21, 17:15)

17 января.

Зенит-Казань (Казань) — Динамо М (Москва) — 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)

17 января.

Нефтяник (Оренбург) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (22:25, 25:20, 22:25, 27:29)

17 января.

Урал (Уфа) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (27:25, 22:25, 25:23, 25:18)

17 января.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Факел (Новый Уренгой) — 2:3 (16:25, 22:25, 25:23, 25:22, 12:15)

17 января.