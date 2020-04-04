Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса. Они перечислили 101 тысячу рублей в Одинцовский благотворительный фонд, сообщает Twitter женской суперлиги.

Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса ? Они перечислили 101 тысячу рублей в Одинцовский благотворительный фонд «Единение» ??? pic.twitter.com/TpJJ8rDWfu — Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) April 4, 2020

Президиум Всероссийской федерации волейбола на заочном заседании 28 марта принял решение о завершении чемпионата России среди мужских и женских команд во всех лигах. Дальнейшее проведение чемпионата оказалось невозможно, в связи с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции (COVID-19).