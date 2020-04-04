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Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса

12:17
Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса. Фото zarechievolley.ru.
Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса. Фото zarechievolley.ru.
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Игроки и тренеры «Заречья» направили часть личных средств на борьбу с пандемией коронавируса. Они перечислили 101 тысячу рублей в Одинцовский благотворительный фонд, сообщает Twitter женской суперлиги.

Президиум Всероссийской федерации волейбола на заочном заседании 28 марта принял решение о завершении чемпионата России среди мужских и женских команд во всех лигах. Дальнейшее проведение чемпионата оказалось невозможно, в связи с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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