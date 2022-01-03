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Игроки «Белогорья» вышли на матч с «Газпром-Югра» в майках с надписью «Борода» в память о Вадиме Хамутцких

17:27

Игроки волейбольного клуба «Белогорье» вышли на матч чемпионата России с «Газпром-Югра» в майках с надписью «Борода», номером 9 и траурных повязках в память о Вадиме Хамутцких.

Бывший волейболист сборной России и тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких скончался 1 января 2022 года на 53-м году жизни.

В составе национальной команды Хамутцких стал двукратным бронзовым призером Олимпиады, а также завоевал серебро на Играх-2000 в Сиднее.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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