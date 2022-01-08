«Зенит-Казань» победил «Урал», «Кузбасс» обыграл АСК

«Зенит-Казань» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России победил «Урал» со счетом 3:0.

В других матчах «Кузбасс» обыграл АСК (3:1), а московское «Динамо» в гостях взяло верх над «Динамо-ЛО» (3:1).

Чемпионат России

Мужчины

12-й тур

«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 16:25, 16:25)

«Кузбасс» (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:13, 26:28, 25:21, 25:23)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 21:25)