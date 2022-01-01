Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира по волейболу Дмитрий Фомин поделился эмоциями после смерти трехкратного призера Олимпийских игр, легендарного игрока и тренера Вадима Хамутцких.

«Я лично знал его очень хорошо. Очень жаль, что умер человек. Крайне неожиданная смерть. Проблемы с сердцем? Честно говоря, не знаю, что именно было у Вадима со здоровьем.

Мы играли вместе с ним в сборной, последний раз я его видел месяц назад. Он приезжал с молодежной командой «Белогорья», мы пообщались, повспоминали прошлое. Мы пересекались редко, так как из-за работы находились не рядом, но общались по телефону, поздравляли друг друга с днем рождения. Очень жаль, что так случилось», — заявил Фомин «Газете.Ru».

Сообщалось, что Хамутцких скончался 31 декабря в возрасте 52 лет. Об этом проинформировала пресс-служба «Белогорья». Точные причины смерти спортсмена пока не разглашаются, однако есть информация, что у него были проблемы с сердцем.