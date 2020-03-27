Главный тренер женской сборной России рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Италии

Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато, который находится сейчас у себя на родине в Италии, рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в стране.

— Чувствую себя хорошо, спасибо. Я сейчас дома со своей семьей — в Италии, в провинции Тревизо. Нашу семью вирус не коснулся, все сидим дома, — цитирует тренера РИА «Новости».

— Расскажите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка в Тревизо?

— В Тревизо ситуация с коронавирусом не такая плохая, как, например, в Бергамо. У нас все спокойно, но все учреждения закрыты, за исключением продуктовым магазинов и аптек. Главное — сидеть дома, а если выходишь, то обязательно в маске. Я сижу дома, по улицам не гуляю. Да у нас просто так и не выйдешь на улицу. Можно выходить только за продуктами, в аптеку, но для этого нужно специально разрешение. Всю эту ситуацию с коронавирусом по-прежнему тяжело воспринимать как реальность. Как будто в кино живем. У нас же 25 дней назад была просто рекомендация сидеть дома, но все равно все гуляли, общались в кафе. И в итоге закрыли всех по домам.

— Тяжело такой общительной нации соблюдать карантин?

— Сложно, конечно, сидеть дома, когда ты любишь проводить время в кафе со своими друзьями и родственниками, но сейчас в Италии все дисциплинированно соблюдают распоряжение не выходить из дома. Все понимают, насколько это опасно сейчас, поэтому все адаптируются. И мы же не одни такие. Общительные испанцы, греки, другие нации тоже в таком положении сейчас.

— Вы тоже перешли на удаленную работу?

— Конечно! Я каждый день общаюсь со своим помощником Юрием Борисовичем Булычевым по видеосвязи. Прорабатываем план подготовки сборной России. Правда, теперь непонятно, когда мы будем играть, в этом главная сложность. Олимпиады в этом году нет, Лига наций отложена на неопределенный срок.

— Когда вы планируете вернуться в Россию?

— Как только ситуация улучшится, границы откроют, я сразу же приеду в Россию. Пока, видимо, не раньше мая. Посмотрим, как будут развиваться события.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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