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«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Урал», проигрывая по ходу матча 0-2 по сетам

Иван Шитик
Корреспондент
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19 марта двумя матчами продолжился 22-й тур мужского чемпионата России по волейболу.

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Урал» на тай-брейке, проигрывая по ходу матча 0-2 по сетам.

«Югра-Самотлор» в трех сетах разобралась с «Нефтяником».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

22-й тур

Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:23, 25:18, 22:25, 19:25, 11:15)

19 марта.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:12)

19 марта.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Урал (Уфа)
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