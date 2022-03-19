«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Урал», проигрывая по ходу матча 0-2 по сетам
19 марта двумя матчами продолжился 22-й тур мужского чемпионата России по волейболу.
«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Урал» на тай-брейке, проигрывая по ходу матча 0-2 по сетам.
«Югра-Самотлор» в трех сетах разобралась с «Нефтяником».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
22-й тур
Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:23, 25:18, 22:25, 19:25, 11:15)
19 марта.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (25:12, 25:16, 25:12)
19 марта.
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