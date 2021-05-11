Доигровщик Перрин покидает «Урал»

Доигровщик Гордон Перрин покидает «Урал», сообщает официальный сайт команды 11 мая.

В нынешнем сезоне за «Урал» Перрин сыграл 25 матчей и набрал 310 очков (264 — атака, 33 — блок, 13 — подача). Доигровщик стал самым результативным игроком команды и показал лучшие цифры в атаке.

Президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов прокомментировал уход легионера из Канады.

— Мы благодарны Гордону за сезон. Он показал хорошую игру, в важные моменты брал на себя роль лидера. Получилось так, что Перрин покидает нашу команду. Мы расстались хорошо. Остаемся в дружеских отношениях. Гордон решил продолжить карьеру в другой команде, тут сложилось много факторов. Перрин хочет играть в еврокубках, он уходит в клуб с хорошей финансовой базой, у нас не было материальной возможности дать тот контракт, который предлагали ему в другой команде. Конечно, пока у «Урала» нет возможности конкурировать с российскими грандами во многих аспектах, мы делаем это только на волейбольной площадке. Еще раз благодарим за этот сезон Перрина, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — сказал Валерий Багметов.