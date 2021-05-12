Ковалев и Петрич стали игроками «Белогорья»

Новым связующим «Белогорья» стал Дмитрий Ковалев. Также В «Белогорье» вернулся Неманья Петрич, сообщает сайт клуба 12 мая.

В сезоне-2018/2019 капитан сборной Сербии Неманья Петрич помог «Белогорью» выиграть последний недостающий до полного комплекта клубных трофеев еврокубок. Затем доигровщик вернулся в Италию, где до приезда в Белгород, семь лет играл за «Перуджу» и «Модену», самую титулованную волейбольную команду этой страны. Два года выступал за итальянские клубы («Милан» и «Модена»), а теперь продолжит карьеру в России.

Ковалев — воспитанник пермского волейбола. Начал профессиональную карьеру в пермском «Прикамье» в 2008 году. Затем играл в клубах Нижнего Новгорода и Уфы. Последние два года провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.