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Ковалев и Петрич стали игроками «Белогорья»

17:33
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Новым связующим «Белогорья» стал Дмитрий Ковалев. Также В «Белогорье» вернулся Неманья Петрич, сообщает сайт клуба 12 мая.

В сезоне-2018/2019 капитан сборной Сербии Неманья Петрич помог «Белогорью» выиграть последний недостающий до полного комплекта клубных трофеев еврокубок. Затем доигровщик вернулся в Италию, где до приезда в Белгород, семь лет играл за «Перуджу» и «Модену», самую титулованную волейбольную команду этой страны. Два года выступал за итальянские клубы («Милан» и «Модена»), а теперь продолжит карьеру в России.

Ковалев — воспитанник пермского волейбола. Начал профессиональную карьеру в пермском «Прикамье» в 2008 году. Затем играл в клубах Нижнего Новгорода и Уфы. Последние два года провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.

Дополнительная информация:

https://www.belogorievolley.ru/

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