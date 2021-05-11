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Игорь Юричич стал главным тренером «Кузбасса»

10:51
Игроки «Кузбасса». Фото ВК «Кузбасс».
Игроки «Кузбасса». Фото ВК «Кузбасс».
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Главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс» стал 46-летний хорватский специалист Игорь Юричич, сообщает официальный сайт команды 11 мая.

В 2021 году он возглавлял греческий клуб «Фоникас», который стал серебряным призером чемпионата страны и выиграл Кубок Греции.

— «Кузбасс» — большой клуб с большими амбициями. Быть тренером такого клуба — это большой вызов и отличная возможность для меня как тренера. Мое желание и амбиции — продолжать двигаться в этом направлении, достигая хороших результатов и целей. Быть в топе российского волейбола и играть важную роль в чемпионате. «Кузбасс» — это клуб с превосходными условиями труда и большим профессионализмом. Работать в таком клубе — просто фантастика. Я хотел бы поблагодарить «Кузбасс» за оказанное доверие и сделаю все, чтобы оправдать его, — рассказал Юричич.

Также за время тренерской карьеры Юричич работал во французских клубах «Арн», «Туркуэн», с которым выиграл кубок страны в 2018 году и бельгийском «Менене».

Дополнительная информация:

http://kuzbass-volley.ru/content/news/27016/

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