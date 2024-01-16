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Сегодня, 20:57

«Динамо» из Ленинградской области проиграл «Газпром-Югре» в суперлиге

Руслан Минаев
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«Динамо» из Ленинградской области дома проиграло «Газпром-Югре» в матче 17-го тура чемпионата России — 1:3.

Клуб из Сургута прервал 8-матчевую победную серию бело-голубых.

«Белогорье» дома победило «Нефтяник» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

17-й тур

«Динамо» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:17, 23:25, 23:25, 21:25)

«Белогорье» (Белгород) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:14, 31:29)

ВК Белогорье
ВК Газпром-Югра
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