«Динамо» из Ленинградской области проиграл «Газпром-Югре» в суперлиге
«Динамо» из Ленинградской области дома проиграло «Газпром-Югре» в матче 17-го тура чемпионата России — 1:3.
Клуб из Сургута прервал 8-матчевую победную серию бело-голубых.
«Белогорье» дома победило «Нефтяник» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
17-й тур
«Динамо» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:17, 23:25, 23:25, 21:25)
«Белогорье» (Белгород) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:14, 31:29)
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27 дек 2023 08:25
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