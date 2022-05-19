Диагональный Цветан Соколов продолжит выступать за «Динамо»

Пресс-служба волейбольного «Динамо» сообщила, что диагональный Цветан Соколов продлил контракт с клубом.

«В течение двух сезонов Соколов являлся одним из ведущих игроков команды. Это опытный спортсмен, который может взять на себя роль лидера в решающие моменты матчей. Я очень рад, что Цветан принял решение продолжить выступления за «Динамо», — заявил главный тренер команды Константин Брянский.

Соколов выступает в «Динамо» два последних сезона. За это время болгарский игрок дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок Европейской конфедерации волейбола. Дважды Цветан становился лучшим бомбардиром бело-голубых.