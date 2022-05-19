Тренера ВК «Локомотив» Воронкова дисквалифицируют за расизм на срок до двух лет

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на срок до 2 лет за расистские высказывания, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Данное решение было вынесено на заседании Дисциплинарной комиссии ВФВ. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке дисквалификации будет вынесен на ближайшее заседание исполкома ВФВ, которое состоится 31 мая 2022 года.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Как отмечает сайт ВФВ, Воронков и «Локомотив» отказались приносить извинения «Уралочке» и самой Монталво.