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Сегодня, 17:22

Тренера ВК «Локомотив» Воронкова дисквалифицируют за расизм на срок до двух лет

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Воронков.
Фото Никита Успенский

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на срок до 2 лет за расистские высказывания, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Данное решение было вынесено на заседании Дисциплинарной комиссии ВФВ. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке дисквалификации будет вынесен на ближайшее заседание исполкома ВФВ, которое состоится 31 мая 2022 года.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Как отмечает сайт ВФВ, Воронков и «Локомотив» отказались приносить извинения «Уралочке» и самой Монталво.

Айлама Монтальво. Кубинка, которую оскорбил российский тренер, покидает «Уралочку». Обидчик так и не извинился

Источник: https://www.volley.ru/news/26764/
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
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