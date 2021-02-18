Бывший заместитель министра спорта России отправлен под домашний арест в Омске

Бывший замминистра спорта РФ и экс-гендиректор обанкротившегося женского волейбольного клуба «Омичка» Сергей Шелпаков отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, информирует «РИА Новости».

В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин после жалоб волейболисток «Омички» на не выплаченные им с 2015 года долги по зарплате. Он также потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества со стороны руководства волейбольного клуба, который прекратил существование в 2016 году из-за финансовых проблем.

«Девятого февраля вступило в силу постановление суда, по которому по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) Сергею Шелпакову назначили домашний арест сроком до 7 апреля. Ему запрещено покидать место проживания, но разрешены прогулки по 2 часа утром и вечером не более чем на 500 метров от дома. Постановление обжаловано не было», — отметила в райсуде.

Шелпакова подозревают в том, что он создал фиктивный счет, чтобы оплатить услуги по поиску места для тренировочных сборов, куда со счетов «Омички» перечислили 349 тысяч рублей.

?Шелпаков возглавлял «Омичку» с марта по октябрь 2015 года. С 2004 по 2012 год он был зампредом правительства и министром по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области, а в августе 2012-го был назначен заместителем министра спорта страны.

Шелпаков — олимпийский чемпион 1980 года по велоспорту в командной шоссейной гонке на 100 км, двукратный чемпион Европы, чемпион СССР.