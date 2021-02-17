Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив»
20:24
Московское «Динамо» выиграло у новосибирского «Локомотива» (3:2) 17 февраля в матче 17-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди мужчин. Столичный клуб набрал 51 очко и занимает первое место.
В матче 24-го тура «Зенит-Казань» в трех партиях победил «Динамо-ЛО».
Чемпионат России. Мужчины
17-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:16, 22:25, 23:25, 25:20, 11:15)
24-й тур
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:14)
17 февраля.
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