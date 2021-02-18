Московское «Динамо» обыграло «Липецк»

«Динамо» (Москва) выиграло у «Липецка» (3:0) в матче 15-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Команда набрала 59 очков и занимает первое место.

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

«Динамо» (Москва) — «Липецк» (Липецкая область) — 3:0 (25:15, 25:15, 25:13)

16-й тур

«Минчанка» (Минск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:14, 25:20)

18 февраля.