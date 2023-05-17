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Сегодня, 15:05

Генсек ВФВ: «У наших команд большие шансы пройти отбор на Олимпиаду, если нас допустят»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко высоко оценил шансы попасть на Олимпиаду-2024 в Париж при условии, что российских спортсменов допустят до международных соревнований.

«Система отбора на Олимпиаду в волейболе такая, что наши команды сохраняют очень большие шансы попасть на игры, если их допустят. Они действительно большие, в районе 99-100 процентов, пройти по рейтингу без отборов. Дедлайном я бы поставил дату окончания мировых отборов. К тому времени, плюс одна неделя, формируются рейтинги для жеребьевок в группах. Обычно за один год мы уже знаем соперников в наших группа. Отбор проходит в сентябре. Конец сентября — тот дедлайн, до которого стоит ожидать положительного решения», — сказал Яременко.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
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