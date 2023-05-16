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16 мая, 16:46

Гендиректор «Локомотива» Косырьков: «Смаржек уезжала от нас со слезами на глазах»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков отреагировал на слова бывшей волейболистки клуба Мальвины Смаржек о травле.

«Могу только подтвердить ее слова. Мальвина уезжала от нас со слезами на глазах, — сказал Косырьков «СЭ». — Она считала калининградский «Локомотив» лучшим клубом, где ей довелось играть за карьеру. Но когда травля начала касаться родственников и близких людей, ей пришлось уехать из России. Сейчас она переехала в Бразилию, подальше, потому что в Польше ничего не прекратилось, ей не давали нормально жить. Ситуация крайне неприятная. К сожалению, для некоторых наших соседей поведение, о котором рассказала Мальвина, является нормой. Более того — ее теперь не допускают в сборную Польши, несмотря на то что она одна из ведущих волейболисток сборной. Мы к ней всегда относились со всей душой, ценим ее как игрока и как человека. И всегда будем рады видеть ее в своей команде и просто в Калининграде. Болельщики ее помнят и любят и сейчас».

Спортсменка выступала за калининградский «Локомотива» с 2021 по 2022 год. После ухода из российского клуба волейболистка перешла в польский «Девелопрес», а сейчас играет в бразильском «Озаску».

Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
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