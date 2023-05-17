Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Игры
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 15:16

Волейбольные сборные России могут сыграть товарищеские матчи с командами Китая и Ирана

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России.

 — У нас очень плотный график молодежных сборных. Составлен календарь. Эти команды примут участие в играх СНГ, которые пройдут в Минске, в серии товарищеских матчей. Они уже собрались в Новогорске. Будут тренироваться. В июне пройдут сборы в Анапе. С молодежными сборными более-менее все понятно.

У первых команд пока нет календаря. Но у нас общее мнение, что эти команды должны собраться, чтобы отметить тех волейболистов, достойных быть в сборной. Мы должны получить информацию, обменять ей, познакомиться с тренером, потренироваться в элитном составе, чтобы в тот момент, когда нас допустят, мы могли выйти на международную арену. Начался сбор мужской команды. Мы называем его просмотровым. Там собрался ближайший резерв сборной команды. Те игроки, которые проявили себя с лучшей стороны в чемпионате. Поработают четыре цикла — меньше трех недель. В августе пройдут сборы и первой женской, и первой мужской команды. К тому времени мы пытаемся составить календарь. Ведем переговоры со всеми командами, которые могли бы приехать. Ближе всего к соглашению провести товарищеские матчи с Китаем и с Ираном у мужчин, — сказал Яременко.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Волейбол
Александр Яременко (волейбол)
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генсек ВФВ: «У наших команд большие шансы пройти отбор на Олимпиаду, если нас допустят»
Новости
RSS RSS
Все новости