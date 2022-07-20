Из-за бизнеса волейболистку Виссер пытали, убили, а останки зарыли в саду

Трагическая судьба рекордсмены сборной Голландии, которая после завершения карьеры ошиблась с выбором делового партнера.

Ингрид Виссер была известной в Голландии спортсменкой. Она выступала за национальную сборную по волейболу и играла в топовых европейских чемпионатах, завершив спортивную карьеру за год до смерти. Заказное убийство Ингрид и ее бойфренда потрясло своей жестокостью. Рассказываем, как поездка в Испанию и бизнес привели к смерти пары.

Кто такая Ингрид Виссер?

Ингрид родилась 4 июня 1977 года в Нидерландах и стала одной из самых известных волейболисток своей страны. За национальную сборную, в которой она была капитаном, Виссер провела 514 матчей — это лучший результат для голландских спортсменов в международных поединках по всем видам спорта. Центральная блокирующая успела выступить в шести национальных чемпионатах. Она начала карьеру в Нидерландах, затем были Бразилия и Италия. В Испании Ингрид выступала за «Лас Пальмас», «Тенерифе» и «Мурсию», один сезон провела в России — за «Ленинградку», а закончила карьеру в 35 лет в азербайджанском «Бакы» в 2012 году.

Личную жизнь женщина, предпочитавшая короткие стрижки, тоже строила в волейболе. Спортсменка была в отношениях с менеджером национальной команды Нидерландов по волейболу Лодевейком Северейном, с которым незадолго до смерти они планировали детей. Однако сбыться этим планам было не суждено.

Исчезновение

13 мая 2013 года Ингрид и Лодевейк приехали в испанский город Мурсия, арендовали автомобиль, но не заселились в забронированный отель. Родственники спортсменки знали, что она отправилась в Испанию в клинику по искусственному оплодотворению. Встреча с врачом была назначена на 14 мая, а на следующий день после этого Ингрид и ее бойфренд Лодевейк планировали вернуться домой. Когда ничего из этого не произошло, родственники прилагали усилия, чтобы связаться с парой, но после неудачных попыток обратились в полицию. Через несколько дней полиция нашла арендованный автомобиль, а 27 мая в неглубокой могиле в лимонной роще обнаружила тела пропавших. Продолжив расследование, правоохранители заявили, что пару похитили, а перед убийством пытали.

Ингрид Виссер. Фото Getty Images

Первые подозреваемые были задержаны уже к концу мая — ими оказались двое граждан Румынии. Полиция после задержания не остановила поиски причастных к преступлению, так как сомневалась, что это было рядовое убийство ради личной выгоды. Правоохранители оказались правы. Эведасто Лифанте, представитель клуба «Мурсия», за который за несколько лет до этого выступала Ингрид, указал полиции на бывшего коллегу по команде Хуана Куэнка. По словам Лифанте, Хуан после закрытия «Мурсии» забрал все бухгалтерские документы. Лифанте также знал о бизнес-проектах Ингрид и Хуана, и, по его словам, именно разногласия в этой сфере стали причиной убийства спортсменки и ее партнера.

После показаний Эведасто полиция довольно быстро задержала Хуана Куэнка, и тот признался в убийстве.

Как и из-за чего произошло убийство?

Хуан Куэнка уже некоторое время вкладывал деньги в мраморный бизнес, когда Ингрид захотела присоединиться к нему. Бойфренд Ингрид Лодевейк Северейн вложился в разработку мраморного карьера, однако никаких доходов он не дождался. Тогда Северейн решил вернуть свои вложения, а также долг в 60 тысяч евро, которые полагались Ингрид после выступления за «Мурсию». За месяц до убийства Лодевейк отправил Хуану два электронных письма, в которых сообщал о потере доверия инвесторов, аресте активов и своем катастрофическом финансовом положении. Возвращение денег не входило в планы Куэнка, поэтому он нанял двух граждан Румынии, чтобы те совершили убийство.

Ингрид Виссер. Фото Getty Images

Вечером 14 мая Ингрид и Лодевейк припарковали арендованный автомобиль на одной из улиц Мурсии. Через некоторое время за ними заехала подруга Хуана Мария Васкес и отвезла пару на встречу. Накануне этого Хуан Куэнка и нанятые им люди, готовясь к убийству, приобрели мешки и каустическую соду. Преступники настигли пару в загородном доме, и, согласно показаниям Хуана Куэнка, пытали несчастных, затем нанесли им несколько ударов, расчленили и закопали останки в лимонном саду. За двойное убийство Хуан Куэнка и нанятые им исполнители были осуждены на 34 года.

Весь волейбольный мир был в шоке от жестокого преступления. Соболезнования звучали от Мурсии до Баку. «Виссер можно по праву считать одной из самых выдающихся голландских волейболисток, — говорилось в некрологе на сайте «Ленинградки». — За свою продолжительную волейбольную карьеру она становилась чемпионом Европы-1995 и вице-чемпионом Европы-2009, победителем «Гран-при» — 2007, победителем Лиги чемпионов-2004, обладателем Кубка ЕКВ-2001, трехкратным чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Нидерландов, четырехкратным чемпионом и четырехкратным обладателем Кубка Испании. В сезоне-2008/09 Ингрид выступала в российской Суперлиге в составе «Ленинградки» и помогла нашей команде добиться наивысшего за весь российский период достижения — бронзовых медалей европейского Кубка Вызова. А нашим болельщикам она запомнилась как открытая, доброжелательная, общительная и красивая женщина».