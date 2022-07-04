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Как звездный велогонщик Ян Ульрих допился до сумасшедшего дома

Роман Писаревский
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Ян Ульрих.
Фото Global Look Press
Ян Ульрих.
Фото Global Look Press
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Взлет и падение легендарного немца: от триумфа на «Тур де Франс» до покушения на убийство проститутки.

Некоторые известные спортсмены холодно относятся к делу, которое подарило им путевку в счастливую жизнь. Режим для таких атлетов — пустой звук. Ведь они достигают результата исключительно за счет одного лишь таланта. Остальное время в их жизни занимают тусовки. Ян Ульрих — способный и одаренный велогонщик, которого сгубили допинг, алкоголь и наркотики. Из-за пагубных привычек у него обострились психологические проблемы, приведшие к безобразным поступкам и, как итог, — принудительному психиатрическому лечению.

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Рок-звезда велоспорта

В раннем возрасте Ян Ульрих подкреплял природный талант усердными тренировками. Поэтому первые успехи пришли довольно рано. Спустя два года после старта профессиональной карьеры он выиграл «Тур де Франс» — 1997. На молодого немца обрушились популярность и деньги. И спортсмен не выдержал испытания медными трубами.

Сразу после триумфа на «Большой петле» — 1997 Ульрих пропал с радаров. А вернулся в катастрофической форме, с лишним весом и нездоровым видом. Позже подобные загулы стали для Яна нормой. Ему редко доставалось от прессы и болельщиков, так как он исправно боролся за первые места, по факту оставаясь единственным конкурентом американца Лэнса Армстронга.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press
Ян Ульрих.
Фото Global Look Press

История противостояния Армстронга и Ульриха уникальна для большого спорта. Обычно заклятые враги ненавидят друг друга или как минимум относятся нейтрально. Но эти парни были закадычными приятелями. В 2003 году Ульрих в напряженной борьбе выигрывал гонку у Армстронга. Но в любое время чаша весов могла качнуться в пользу американца. На решающем этапе трассы Яну крупно повезло. Соперник упал и, казалось, выпал из борьбы. Но Ульрих не воспользовался ошибкой Армстронга. Он подождал, когда американец встанет, чтобы в честной схватке выявить победителя. Жест доброй воли оказался джентльменским, но неудачным. Немец упустил первую строчку, заняв второе место.

Всего за карьеру Ульрих трижды финишировал вслед за американцем — в 2000, 2001 и 2003 годах. В 2002-м Ян тоже наверняка поборолся бы за первое место. Но в тот год он отбывал дисквалификацию за употребление амфетамина. Именно тогда у Ульриха начались проблемы с наркотиками.

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Черный этап «Тур де Франс»

Период с 1997 по 2005 год называют черным в истории велоспорта. В результате операции «Пуэрто» испанские правоохранительные органы выяснили, что под руководством доктора Эуфемиано Фуэнтеса была развита допинговая сеть.

Практически всех лучших велогонщиков того периода уличили в применении допинга. Главным козлом отпущения стал семикратный победитель «Тур де Франс» Лэнс Армстронг, которого заслуженно лишили выигранных титулов. Яну Ульриху повезло чуть больше. Его имя тоже мелькало в компрометирующих документах. Известно, что немец посещал клинику Фуэнтаса для получения запрещенных препаратов и переливания крови.

Однако в 2011 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес снисходительное наказание. Аннулировав результаты Ульриха с мая 2005 до завершения карьеры в феврале 2007 года. По сути, немецкого велогонщика лишили только одной награды — третьего места на «Тур де Франс» — 2005. Основные награды Яна остались с ним.

Ульрих искренне не согласен с наказанием, защищая себя и своего друга Лэнса Армстронга. «Почти все использовали стимулирующие препараты. Я не делал ничего такого, чего не делали другие. Мои действия можно было бы назвать обманом, если бы я получал преимущество над остальными. Но этого не было, все находились в равных условиях», — делился Ян. При этом немец лично признавался, что был в числе спортсменов, которым переливали кровь прямо во время соревнований.

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Психологические проблемы

В 2010 году Ульриху поставили диагноз — эмоциональное выгорание. Люди, приближенные к спортсмену, считают, что психологические проблемы возникали у него еще во время карьеры. Но Ян не обращался к специалистам, заливая стресс алкоголем и дополняя запрещенными препаратами.

Когда из-за допинг-скандала на немца обрушился шквал критики, он окончательно сломался. К тому же от Ульриха отказались спонсоры, организаторы светских мероприятий и отвернулись болельщики. Нестабильное эмоциональное состояние Яна также обусловлено его отношением к жизни. Он всегда чувствовал себя рок-звездой, неоднократно приводя в пример стиль поведения Оззи Осборна, Джонни Деппа и Кита Ричардса. «Если бы я был рок-звездой, а не спортсменом, то никто не обращал бы такого внимания на мои поступки», — считает Ульрих.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press
Ян Ульрих.
Фото Global Look Press

Проникновение в дом Тиля Швайгера

После завершения карьеры Ульрих стал участником трех резонансных скандалов. Весной 2014 года он инсценировал крупную аварию с участием 14 автомобилей. К счастью, в автомобильном побоище никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции обнаружили Яна в стельку пьяным. Суд лишил экс-велогонщика водительских прав, приговорил к 18 месяцам условного заключения и выписал крупный штраф.

Ульрих на некоторое время остепенился и пытался найти душевный покой в семейных заботах. Несмотря на свой характер, он искренне любил жену Сару и четверых детей. Однако в 2017 году подтвердились тревожные слухи о разводе Яна и Сары. Они прожили в браке 13 лет. Супруга всячески пыталась помочь мужу, но тщетно. В конце концов она не выдержала глубокой депрессии Ульриха.

После развода Ян окончательно потерял контроль над собой. 3 августа 2018 года Ульриха задержали на Балеарских островах в Испании. Бывший спортсмен изрядно перебрал с алкоголем и решил заглянуть в гости к приятелю — известному актеру Тилю Швайгеру. В это время Тиль проводил дома небольшую вечеринку со своими испанскими друзьями. Что взбрело в голову Ульриху, неизвестно. Но он пробрался на территорию коттеджа, забежал в дом и начал угрожать гостям черенком от метлы. Прибывшие сотрудники полиции арестовали буйного соседа.

На следующий день Яна выпустили на свободу. Однако суд установил для него два запрета: ему запрещалось приближаться к Швайгеру ближе чем на 50 метров и связываться с ним любым способом. Также суд должен был рассмотреть дело о незаконном проникновении на частную территорию, но Тиль отозвал иск, как бы простив бывшего друга. Когда Ульрих оклемался, то пообещал, что вернется в Германию и пройдет курс лечения. Но уже 9 августа его вновь задержала полиция.

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Он был полон ненависти

Прилетев на родину, Ульрих решил напоследок развлечься в одной из гостиниц Франкфурта. Он вызвал в номер даму легкого поведения. В гости к Яну приехала 31-летняя эмигрантка из Нигерии Бренди. В комнате у клиента она застала жуткий беспорядок и подозрительный белый порошок. Сам Ульрих вел себя крайне неадекватно. Он все время двигался, быстро говорил и пытался выполнять акробатические элементы. Странное, но позитивное отношение к девушке изменилось по одному щелчку.

«Сначала он был дружелюбен, но когда я ответила на звонок сына, то вырвал у меня из рук телефон и начал ругаться. Он удерживал меня, так что я не могла выйти из комнаты. В какой-то момент я поняла, что если не вызову полицию, то мне не жить. Он был полон ненависти. Схватил меня за шею и прижал к стене. Он держал меня так сильно, что я не могла дышать», — давала показания Бренди.

Бренди успела вызвать полицию. Правоохранители задержали именитого спортсмена и отвезли в участок. Практически сутки Ульрих приходил в себя. 10 августа Яна выпустили под залог и принудительно положили в психиатрическую больницу. Позже за этот инцидент его оштрафовали на 7,5 тысячи евро.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press
Ян Ульрих.
Фото Global Look Press

Лечение, рецидив, терапия

Пагубные привычки — главная боль Ульриха. В трезвом состоянии это человек с добрым сердцем. В момент погружения на самое дно никто не отвернулся от отчаявшегося мужчины. Семья, включая бывшую жену, регулярно посещала его. Лучший заклятый враг по велогонкам Лэнс Армстронг в срочном порядке прилетел во Франкфурт, чтобы навестить товарища и провести с ним несколько дней. И даже Тиль Швайгер, не затаив обиды, заявил, что будет первым, кто пожмет руку Яну, когда он вылечится от наркотической зависимости.

После продолжительного лечения Ульрих вернулся к нормальной жизни. В 2021 году в подкасте у приятеля Лэнса Армстронга он рассказывал: «Три года назад у меня были большие проблемы, и я был таким же, как Марко Пантани. Почти мертв. Теперь я очень счастлив. Бог дал мне это тело, и Бог дал мне этот талант. У меня либо ничего, либо полный газ. У меня есть тренер по позвоночнику. Я тренируюсь каждый день и пью воду».

Спустя три месяца после записи разговора с Армстронгом у Яна произошел рецидив. Он сорвался на Кубе, где отмечал день рождения в компании друзей. Из-за срыва его пришлось в срочном порядке госпитализировать в столицу Мексики. Оттуда Ульрих улетел в Швейцарию, чтобы немедленно пройти повторный курс терапии. Сейчас немец чувствует себя в полном порядке.

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