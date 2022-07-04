Как звездный велогонщик Ян Ульрих допился до сумасшедшего дома

Взлет и падение легендарного немца: от триумфа на «Тур де Франс» до покушения на убийство проститутки.

Некоторые известные спортсмены холодно относятся к делу, которое подарило им путевку в счастливую жизнь. Режим для таких атлетов — пустой звук. Ведь они достигают результата исключительно за счет одного лишь таланта. Остальное время в их жизни занимают тусовки. Ян Ульрих — способный и одаренный велогонщик, которого сгубили допинг, алкоголь и наркотики. Из-за пагубных привычек у него обострились психологические проблемы, приведшие к безобразным поступкам и, как итог, — принудительному психиатрическому лечению.

Рок-звезда велоспорта

В раннем возрасте Ян Ульрих подкреплял природный талант усердными тренировками. Поэтому первые успехи пришли довольно рано. Спустя два года после старта профессиональной карьеры он выиграл «Тур де Франс» — 1997. На молодого немца обрушились популярность и деньги. И спортсмен не выдержал испытания медными трубами.

Сразу после триумфа на «Большой петле» — 1997 Ульрих пропал с радаров. А вернулся в катастрофической форме, с лишним весом и нездоровым видом. Позже подобные загулы стали для Яна нормой. Ему редко доставалось от прессы и болельщиков, так как он исправно боролся за первые места, по факту оставаясь единственным конкурентом американца Лэнса Армстронга.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press

История противостояния Армстронга и Ульриха уникальна для большого спорта. Обычно заклятые враги ненавидят друг друга или как минимум относятся нейтрально. Но эти парни были закадычными приятелями. В 2003 году Ульрих в напряженной борьбе выигрывал гонку у Армстронга. Но в любое время чаша весов могла качнуться в пользу американца. На решающем этапе трассы Яну крупно повезло. Соперник упал и, казалось, выпал из борьбы. Но Ульрих не воспользовался ошибкой Армстронга. Он подождал, когда американец встанет, чтобы в честной схватке выявить победителя. Жест доброй воли оказался джентльменским, но неудачным. Немец упустил первую строчку, заняв второе место.

Всего за карьеру Ульрих трижды финишировал вслед за американцем — в 2000, 2001 и 2003 годах. В 2002-м Ян тоже наверняка поборолся бы за первое место. Но в тот год он отбывал дисквалификацию за употребление амфетамина. Именно тогда у Ульриха начались проблемы с наркотиками.

Черный этап «Тур де Франс»

Период с 1997 по 2005 год называют черным в истории велоспорта. В результате операции «Пуэрто» испанские правоохранительные органы выяснили, что под руководством доктора Эуфемиано Фуэнтеса была развита допинговая сеть.

Практически всех лучших велогонщиков того периода уличили в применении допинга. Главным козлом отпущения стал семикратный победитель «Тур де Франс» Лэнс Армстронг, которого заслуженно лишили выигранных титулов. Яну Ульриху повезло чуть больше. Его имя тоже мелькало в компрометирующих документах. Известно, что немец посещал клинику Фуэнтаса для получения запрещенных препаратов и переливания крови.

Однако в 2011 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес снисходительное наказание. Аннулировав результаты Ульриха с мая 2005 до завершения карьеры в феврале 2007 года. По сути, немецкого велогонщика лишили только одной награды — третьего места на «Тур де Франс» — 2005. Основные награды Яна остались с ним.

Ульрих искренне не согласен с наказанием, защищая себя и своего друга Лэнса Армстронга. «Почти все использовали стимулирующие препараты. Я не делал ничего такого, чего не делали другие. Мои действия можно было бы назвать обманом, если бы я получал преимущество над остальными. Но этого не было, все находились в равных условиях», — делился Ян. При этом немец лично признавался, что был в числе спортсменов, которым переливали кровь прямо во время соревнований.

Психологические проблемы

В 2010 году Ульриху поставили диагноз — эмоциональное выгорание. Люди, приближенные к спортсмену, считают, что психологические проблемы возникали у него еще во время карьеры. Но Ян не обращался к специалистам, заливая стресс алкоголем и дополняя запрещенными препаратами.

Когда из-за допинг-скандала на немца обрушился шквал критики, он окончательно сломался. К тому же от Ульриха отказались спонсоры, организаторы светских мероприятий и отвернулись болельщики. Нестабильное эмоциональное состояние Яна также обусловлено его отношением к жизни. Он всегда чувствовал себя рок-звездой, неоднократно приводя в пример стиль поведения Оззи Осборна, Джонни Деппа и Кита Ричардса. «Если бы я был рок-звездой, а не спортсменом, то никто не обращал бы такого внимания на мои поступки», — считает Ульрих.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press

Проникновение в дом Тиля Швайгера

После завершения карьеры Ульрих стал участником трех резонансных скандалов. Весной 2014 года он инсценировал крупную аварию с участием 14 автомобилей. К счастью, в автомобильном побоище никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции обнаружили Яна в стельку пьяным. Суд лишил экс-велогонщика водительских прав, приговорил к 18 месяцам условного заключения и выписал крупный штраф.

Ульрих на некоторое время остепенился и пытался найти душевный покой в семейных заботах. Несмотря на свой характер, он искренне любил жену Сару и четверых детей. Однако в 2017 году подтвердились тревожные слухи о разводе Яна и Сары. Они прожили в браке 13 лет. Супруга всячески пыталась помочь мужу, но тщетно. В конце концов она не выдержала глубокой депрессии Ульриха.

После развода Ян окончательно потерял контроль над собой. 3 августа 2018 года Ульриха задержали на Балеарских островах в Испании. Бывший спортсмен изрядно перебрал с алкоголем и решил заглянуть в гости к приятелю — известному актеру Тилю Швайгеру. В это время Тиль проводил дома небольшую вечеринку со своими испанскими друзьями. Что взбрело в голову Ульриху, неизвестно. Но он пробрался на территорию коттеджа, забежал в дом и начал угрожать гостям черенком от метлы. Прибывшие сотрудники полиции арестовали буйного соседа.

На следующий день Яна выпустили на свободу. Однако суд установил для него два запрета: ему запрещалось приближаться к Швайгеру ближе чем на 50 метров и связываться с ним любым способом. Также суд должен был рассмотреть дело о незаконном проникновении на частную территорию, но Тиль отозвал иск, как бы простив бывшего друга. Когда Ульрих оклемался, то пообещал, что вернется в Германию и пройдет курс лечения. Но уже 9 августа его вновь задержала полиция.

Он был полон ненависти

Прилетев на родину, Ульрих решил напоследок развлечься в одной из гостиниц Франкфурта. Он вызвал в номер даму легкого поведения. В гости к Яну приехала 31-летняя эмигрантка из Нигерии Бренди. В комнате у клиента она застала жуткий беспорядок и подозрительный белый порошок. Сам Ульрих вел себя крайне неадекватно. Он все время двигался, быстро говорил и пытался выполнять акробатические элементы. Странное, но позитивное отношение к девушке изменилось по одному щелчку.

«Сначала он был дружелюбен, но когда я ответила на звонок сына, то вырвал у меня из рук телефон и начал ругаться. Он удерживал меня, так что я не могла выйти из комнаты. В какой-то момент я поняла, что если не вызову полицию, то мне не жить. Он был полон ненависти. Схватил меня за шею и прижал к стене. Он держал меня так сильно, что я не могла дышать», — давала показания Бренди.

Бренди успела вызвать полицию. Правоохранители задержали именитого спортсмена и отвезли в участок. Практически сутки Ульрих приходил в себя. 10 августа Яна выпустили под залог и принудительно положили в психиатрическую больницу. Позже за этот инцидент его оштрафовали на 7,5 тысячи евро.

Ян Ульрих. Фото Global Look Press

Лечение, рецидив, терапия

Пагубные привычки — главная боль Ульриха. В трезвом состоянии это человек с добрым сердцем. В момент погружения на самое дно никто не отвернулся от отчаявшегося мужчины. Семья, включая бывшую жену, регулярно посещала его. Лучший заклятый враг по велогонкам Лэнс Армстронг в срочном порядке прилетел во Франкфурт, чтобы навестить товарища и провести с ним несколько дней. И даже Тиль Швайгер, не затаив обиды, заявил, что будет первым, кто пожмет руку Яну, когда он вылечится от наркотической зависимости.

После продолжительного лечения Ульрих вернулся к нормальной жизни. В 2021 году в подкасте у приятеля Лэнса Армстронга он рассказывал: «Три года назад у меня были большие проблемы, и я был таким же, как Марко Пантани. Почти мертв. Теперь я очень счастлив. Бог дал мне это тело, и Бог дал мне этот талант. У меня либо ничего, либо полный газ. У меня есть тренер по позвоночнику. Я тренируюсь каждый день и пью воду».

Спустя три месяца после записи разговора с Армстронгом у Яна произошел рецидив. Он сорвался на Кубе, где отмечал день рождения в компании друзей. Из-за срыва его пришлось в срочном порядке госпитализировать в столицу Мексики. Оттуда Ульрих улетел в Швейцарию, чтобы немедленно пройти повторный курс терапии. Сейчас немец чувствует себя в полном порядке.