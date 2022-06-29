Загадочная смерть олимпийской чемпионки Романовой: ее сына подозревали в убийстве, но дело закрыли

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Романова не выдержала смерти близких людей и пристрастилась к алкоголю, а вскоре умерла при странных обстоятельствах.

Истории многих больших спортсменов начинаются с ключевой роли неравнодушного тренера. Именно это и произошло с бегуньей на средние и длинные дистанции Еленой Романовой. В секцию легкой атлетики в волгоградской спортшколе она пришла в 10 лет и попала в группу к Геннадию Наумову. Позже с этим человеком будет связана вся ее карьера. И благодаря ему же она, наверное, вообще смогла состояться.

Незапланированная беременность

Девочка Лена, тогда еще Малыхина, всем была хороша — и сильный характер, и стайерское телосложение, только плоскостопие могло помешать добиться больших успехов в спорте. Наумов придумал, как решить эту проблему. Он договорился с учителем физкультуры, чтобы Елене было разрешено заниматься босиком. При этом она не упиралась на всю стопу, а ходила и стояла исключительно на носках. Помогло, деформация исчезла.

«Они прекрасно ладили с Геннадием Сергеевичем. Не помню, чтобы кто-то из них при всей фанатичности отношения к делу выразил недовольство друг другом», — вспоминала о совместной работе Наумова и Романовой в интервью «Советскому спорту» методист волгоградской спортшколы Нелли Блинова.

Идиллия в отношениях была нарушена только один раз. В группе Наумова тренировался Александр Романов. В легкой атлетике до серьезных результатов он так и не дошел, поэтому рано закончил карьеру, зато в личных делах ему повезло гораздо больше. Елена Малыхина ответила ему взаимностью, которая вылилась в незапланированную беременность вне брака в олимпийский сезон 1984 года.

Когда Наумов узнал о случившемся, его ярости не было предела. Тандем от разлада, а заодно и карьеру Елены спас, наверное, только бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе Советским Союзом. Геннадий Сергеевич успокоился, позволил воспитаннице родить, выйти замуж, сменить фамилию и стал работать над ее возвращением в спорт.

Елена Романова. www.volganet.ru

Олимпийское золото

Следующей целью был Сеул-1988. Но здесь снова личная жизнь мешала подготовке. Завершив карьеру, Александр Романов запил. Жена с ним развелась, но не бросила, пыталась за него бороться. Даже на собственные деньги купила квартиру в Кисловодске, куда сама часто приезжала на сборы. Наверное, такие колоссальные психологические переживания сказались и на олимпийском результате. В столице Кореи Романова финишировала только четвертой. Хотя тренер Наумов все списал на тактику. Привыкшая делать все по-своему и рвать с самого старта спортсменка не рассчитала силы и упустила медали в забеге на 3000 метров в финишном рывке.

Проницательность и чутье наставника вновь не подвели. Через четыре года в Барселоне Романова пробежала аж на 20 секунд хуже сеульского результата, но выиграла олимпийское золото. Потому что тактика уже была другая. Геннадий Сергеевич смог на нее повлиять и внушить мысль, что забег нужно вести еще и головой. В итоге Елена начала финишный спурт не за 300 метров, как любила делать, а только за 50. И вот оно, звание олимпийской чемпионки. Хорошо, что Наумов смог воочию увидеть успех своей подопечной. Спорткомитет отказал ему в выдаче тренерской аккредитации на барселонские Игры, так как в Романову особо никто и не верил. Тренер нашел деньги и поехал в Испанию как болельщик.

После триумфа всей жизни 29-летняя спортсменка хотела завершить карьеру. Но спортивные чиновники не дали, как бы ни просили она и Наумов. Заставили бегать до Атланты. Но ни к чему хорошему это не привело. Никакого результата на Олимпиаде 1996 года Романова уже не показала. Тогда ее наконец-то отпустили.

Череда трагедий

Правда, бегунья выбрала какое-то совсем уж странное место для завершившего карьеру спортсмена. Сейчас многие идут в функционеры, тренеры, эксперты. Романова же почему-то устроилась на службу в воинскую часть заведовать хозяйством. То ли пристрастие бывшего мужа, то ли контингент на новой работе, то ли просто ощущение бесполезности своего существования вне спорта подтолкнули к бутылке.

«Мне кажется, этим пагубным пристрастием Елена «обязана» своему бывшему мужу. Лена спасала его, а эффект получился прямо противоположным: трудно сказать почему, но потихоньку Елена сама пристрастилась к алкоголю», — заявил «Советскому спорту» бывший директор волгоградской легкоатлетической спортшколы Александр Комаров.

Спас положение опять Наумов. Он убедил Романову стать тренером, и олимпийская чемпионка начала работать с детьми в той же спортшколе, где когда-то начинала сама. В 2006-м Геннадий Сергеевич скончался, и Елена по наследству приняла его группу. Но для нее это уже было слишком тяжело и обременительно.

Смерть тренера стала лишь элементом в цепи трагедий. За короткий промежуток времени умерли родители бывшего мужа Романовой, затем сам Александр скончался на улице от инфаркта. Через некоторое время из жизни ушел отец спортсменки, потом с онкологическим заболеванием не справилась мать, и последняя капля — смерть Наумова прямо во время тренировки.

Елена Романова (№355). Фото Getty Images

Загадочная смерть

«Лену эти трагедии просто убили. Я видела ее на кладбище, когда хоронили Наумова. Она была в таком состоянии, что не смогла даже слова из себя выдавить, когда попыталась сказать прощальную речь. Тем не менее кто мог тогда подумать, что через год не станет ее самой? Ведь ей даже 44 лет не исполнилось...

Последний раз я встретила ее в конце декабря 2006 года. Поговорили, обсудили результаты прошедшего несколько дней назад юниорского первенства Европы по кроссу. Я обратила внимание на ее прекрасный внешний вид: тоненькая, стройная, в красивом джинсовом костюме, который был ей очень к лицу. Еще про себя подумала: кто же это распускает слухи о том, что Романова, мол, взялась за старое — снова начала пить? А такие разговоры тогда начали до меня доходить», — рассказала «Советскому спорту» Блинова.

Но это были не слухи. Романова действительно вновь запила. Незадолго до смерти ее видели в гостинице в компании сомнительных лиц. А через два дня нашли мертвой в собственной квартире. Подруга олимпийской чемпионки, тренер Людмила Задорожная считает, что к делу могут быть причастны сын Романовой Александр (назван в честь мужа) и сестра.

«Мне кажется, Саша чего-то боится. Может, совесть мучает. На похороны Елены Сашку привезли из следственного изолятора. Под конвоем. Он был первым подозреваемым. И увезли под конвоем. Помню, как Сашка в испуге мне позвонил. Сказал, что его подозревают в убийстве матери. У них в квартире тогда чужих не было, только свои. Мог и сын руку приложить, и сестра. В газете написали, что Лену без признаков жизни обнаружила в квартире сестра. Но мне Сашка сказал, что первым обнаружил маму он...

Я не видела на их лицах страданий. Такое ощущение, что для них это было не горе, а освобождение. У меня истерика случилась, когда я увидела ее в гробу. На ней был старый черный пиджак, какой-то балахон. В таких бабушек хоронят. Я вообще ее не узнала! Лена никогда так не одевалась! Она всю жизнь помогала родственникам, привозила им дорогие подарки из-за границы. А сестра ей завидовала. Наташу потом видели в одежде Лены», — заявила Задорожная в интервью «Экспресс газете».

Что смерть не несчастный случай, а убийство, было понятно сразу. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится о следах удара тупым предметом по голове, глубокой ране на животе и крови, которая залила всю ротовую полость. Но до конца расследовать дело почему-то не стали, по-быстрому все закрыли. Якобы отсутствовали прямые улики, а подозреваемого невозможно было установить. Так и осталась смерть олимпийской чемпионки загадочной. Елена Романова всю свою спортивную карьеру и после ее завершения пробивалась вопреки всему, но негативные обстоятельства в итоге оказались сильнее.