Россия — Китай в волейболе! Это реальность

Правда, пока на молодежном уровне.

В Серпухове сегодня определится победитель «Турнира четырех» с участием молодежной сборной Китая. Международные соревнования с участием российских спортсменов — сейчас явление, заслуживающее пристального внимания. Немногим федерациям удается после отстранения пригласить гостей из-за рубежа и провести настоящий соревновательный турнир. В волейболе это получилось.

Молодежи нужна практика

На прошлой неделе в Москве молодежная сборная России выиграла турнир с участием белорусских сборных U-20 и U-18. Теперь в Серпухове наша молодежь схлестнется с китайскими ровесниками. Они приехали в Московский регион в рамках подготовки к чемпионату Азии в Бахрейне, который пройдет 22 — 29 августа. Причем уже на групповом этапе китайцам предстоит провести суперпринципиальный матч, который нельзя проиграть, — против Тайваня.

Для нашей молодежи это тоже хороший шанс проявить себя. Доигровщики Николай Зубов из «Динамо» и Клим Мозжухин из АСК, которые здорово провели турнир против белорусов и России U-18, нуждаются в большем игровом времени. И в ближайшие годы, вероятно, будут вынуждены брать на себя больше ответственности. И наверное, в каком-то смысле отстранение — шанс проявить себя молодежи. Показательная история — когда вбиваешь в поисковик имя нашего капитана молодежной сборной «Максим Кириллов волейбол», поисковик предлагает заменить на «Максим Михайлов». В новом сезоне есть повод и возможность это исправить.

Самый титулованный клуб России возродился

В турнире в Серпухове также принимают участие клуб суперлиги «Факел» из Нового Уренгоя и возрожденный ЦСКА, который сейчас базируется в Раменском, — на минуточку, самый титулованный клуб в истории отечественного волейбола.

Если пропустили — в 2021 году бизнесмен из Подмосковья Роман Гусев возродил команду, расформированную 13 лет назад из-за финансовых проблем. Учитывая то, что Гусев, как говорит, в детстве болел за футбольный «Спартак», история уникальная. В прошлом сезоне команда Василия Фесикова стала седьмой — того самого Фесикова, чей сын-пловец стал призером Олимпиады, чемпионом мира и чемпионом Европы. Неплохой вариант для поклонников армейцев разбавить футбольные выходные и пробить выезд в Раменское, где в местном Дворце спорта можно устроить настоящую балканскую атмосферу.

Пока ЦСКА выступает в высшей лиге А чемпионата России и вепрошлом сезоне завершил сезон на седьмом месте. Перед турниром в Серпухове клуб дважды обыграл китайскую молодежь в контрольных матчах с одинаковым счетом 3:2, а в первом туре обошёлся тремя сетами — 25:19, 25:19, 25:19.

Китайские перспективы

Мужская сборная Китая, конечно, не столь сильна как женская, но к самому факту приезда волейболистов из Поднебесной стоит относиться всерьез. Китайцы просто так делать ничего не будут. В гандболе, например, и вовсе в российской суперлиге появились китайские мужской и женский клубы. Как знать, может, в будущем некий объединенный чемпионат или хотя бы клубный турнир проведут россияне и китайцы и в волейболе. Летом китайские пары приняли участие в нескольких этапах открытого чемпионата России по пляжному волейболу.

Когда российских спортсменов только отстранили от международных соревнований, было много разговоров о неких российско-китайских играх или турнирах. Однако в немногих видах спорта удалось довести намеченное до дела. Китай регулярно играет на чемпионатах мира и Олимпиадах, обладает благодаря миллиардному населению большим рынком, так что, если приглашение южных соседей получит продолжение, у российско-китайского тандема большое будущее. Не забываем, что в волейболе сильны и другие страны, которые не являются сторонниками отстранения России, как то: Иран, Турция, Бразилия, Аргентина, Куба. Некоторые из «дружественных» стран приглашены на международный турнир в России осенью, после перенесенного из наших городов чемпионата мира.

Волейбол. Международный турнир в Серпухове.

Положение перед заключительным туром:

1. ЦСКА — 6 очков 2. Факел 3. Китай U-20. 4. Россия U-20 — 0. Расписание 3-го тура. Россия U-20 — Китай U-20. ЦСКА — Факел.